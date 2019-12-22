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22 декабря • обновлено в 14:11
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Новый газопровод в обход Украины: озвучен прогноз по "Северному потоку-3"

3.5т
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Россия вслед за строительством газопровода "Северный поток-2" может приступить к реализации проекта "Северный поток-3", поскольку в Европе растет спрос на российский газ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук. Он объяснил, по какому маршруту могут проложить новую газовую трубу.

"Когда-то над этим смеялись, но после "Северного потока-2" может быть и "Северный поток-3". Он может абсолютно серьезно протянуться в сторону Великобритании. Британия снижает собственную добычу газа, они закрывают угольные станции. Им нужно будет больше газа, где они его будут брать?.. Уже сейчас Великобритания закупает больше газа у России через Нидерланды", – отметил Корольчук.

Как пояснил эксперт, сжиженный газ из США и Катара обходится европейцам дороже, чем трубопроводный из России.

По его словам, "Северный поток-3" может пройти тем же маршрутом, как сегодня идут первый и второй газопроводы, и дальше пойдет в сторону Великобритании мимо Нидерландов.

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Новый газопровод в обход Украины: озвучен прогноз по "Северному потоку-3"

Корольчук также выразил уверенность, что санкции США не смогут остановить достройку "Северного потока-2".

"Это президент Трамп должен подписать. Будет четко расписано, какие компаниии попадают под эти санкции и каковы условия санкций. Это займет время до марта 2020 года. К тому времени РФ закончит саму стройку. Дальнейшие работы будут касаться обустройства газопровода, это уже не будет строительство. Потому что речь идет о санкциях против компаний, которые кладут трубы", – отметил эксперт.

Новый газопровод в обход Украины: озвучен прогноз по "Северному потоку-3"

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проект оценивается в 9,5 млрд евро.

Конгресс США запланировал введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины. Санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь, в Кремле заявили, что санкции Штатов не остановят реализацию проекта.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV газопровод
Персона
Юрий Корольчук
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 газопровод газ
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Пожалейте х о х л о в хоть эти пару дней..Ү них перемоиа празднуется..Не выдержать они таких новостей..Упьются насмерть..
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Эксперд по анальному исследованию путинского сфинктера Юрий Корольчук, сделал очередной выпук в трубу Севпотока -5
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб, чтобы не отстать от жизни: Российский Крым УДИВЛЯЕТ ! Севастополь. Реконструкция: Ушакова, Лазарева, Большая Морская, Пожарова
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1
Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Zhikharev Dmitry, смотри не захлебнись, оратор пуев.
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