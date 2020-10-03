Новый эксперт НАБУ по "Роттердам+" ранее оценивал стоимость гаража и долга по кредитке, – политолог

Частная фирма, которая спустя месяц после закрытия дела "Роттердам+" якобы подтвердила "убыток" от действия формулы, до этого занималась оценкой наследства и долгов физлиц по кредитным картам.

Об этом пишет политолог Кирилл Сазонов в своем блоге в издании "Цензор.Нет"

"Я решил разобраться, кто же сумел насчитать аж 40 млрд грн убытков там, где никто доселе не смог. Автором этой справки оказалась ООО "Экспертная группа "ЭС ЭНД ДИ" некой Ирины Педь. Вы наверняка впервые слышите это название, если конечно у вас не было проблем с кредитными картами или наследством бабушки", – отметил политолог.

Ссылаясь на данные открытого Единого реестра судебных решений, Сазонов сообщил, что в 2016-2017 гг. частный эксперт "ЭС ЭНД ДИ" Ирины Паль специализировалась на бытовых экспертизах, касающихся нескольких тысяч гривен.

"Минутный поиск компании в судебном реестре дает нам чудный послужной список этого "экспертного" учреждения. Оказывается, перед тем как насчитать калькулятором 40 млрд грн по делу "Роттердам+", эта компания практиковалась на расчетах пени, за долг по кредитной карте "Приватбанка" с лимитом 5 000 грн. В 2015 г. должник из Житомирской области спасаясь претензий банка, обратился к Ирине Педь за помощью, и она любезно провела свою экспертизу", – отметил Сазонов со ссылкой на решение Романовского районного суда Житомирской области от 22 марта 2017 г.

По его информации, это далеко не единичный случай подобного уровня экспертных заключений компании "ЭС ЭНД ДИ". В 2016 году компания специализировалась на оценке стоимости гаражей, паркомест в судебных спорах о наследстве.

"Еще раньше Ирина Педь оценивала столько стоит гараж, паркоместо, автомобиль Skoda, и земельный участок на Закарпатье, которые не могли поделить между собой родственники усопшего киевлянина", – добавил Созонов, ссылаясь на решение Шевченковского районного суда Киева от 28 июля 2016 г.

В дальнейшем эта компания, по информации политолога, исполняла заказы группы "Приват", а затем стала постоянным подрядчиком НАБУ, получив от детективов свыше 500 000 грн за последние два года.

Напомним, дело "Роттердам+" закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. За 3,5 года детективы НАБУ не смогли найти каких-либо доказательств вреда от формулы.

4 государственных научно-исследовательских института, 10 украинских и международных экспертных учреждений подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы "Роттердам+".

11 августа 2020 г. отсутствие каких-либо убытков от формулы подтвердила финальная комплексная экспертиза СБУ, после чего прокурор и постановил закрыть дело.

Это решение прокурора подтвердил Офис Генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд, который 24 сентября признал решение о закрытии дела полностью законным и обоснованным.

Спустя месяц после закрытия дела и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом, НАБУ сообщило о получении некой экспертизы от частного лица, которая якобы подтверждает 40 млрд грн "убытков" от действия формулы.

Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов уже закрытого расследования задним числом и обратились в ГБР.