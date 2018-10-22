Новый "биткоин-пузырь": в США рассказали о резком крахе криптовалют

Из-за жадности инвесторов в мире может появиться "биткоин-пузырь", в результате стоимость самой популярной криптовалюты может снизиться до $100.

Об этом заявил CEO американского стартапа Civic Винни Лингем, пишет Bitcoinist. "Думаю ли я, что у нас будет еще один пузырь? Вероятно, потому что люди просто не учатся. Когда биткоин снова пробьет $20 тысяч, он вернется к $100 или около того", — сказал Лингем.

Причина - дисбаланс спроса и предложения. Лингем уверен, что разработчики должны находиться на рынке из-за веры в свой проект, а не из-за меркантильных соображений.

Ранее генеральный менеджер Банка международных расчетов Агустин Карстенс заявил, что биткоин — это пузырь, пирамида и экологическая катастрофа в одном лице.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.