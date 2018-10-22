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Новый "биткоин-пузырь": в США рассказали о резком крахе криптовалют

14.4тЧитать материал на украинском

Из-за жадности инвесторов в мире может появиться "биткоин-пузырь", в результате стоимость самой популярной криптовалюты может снизиться до $100.

Об этом заявил CEO американского стартапа Civic Винни Лингем, пишет Bitcoinist. "Думаю ли я, что у нас будет еще один пузырь? Вероятно, потому что люди просто не учатся. Когда биткоин снова пробьет $20 тысяч, он вернется к $100 или около того", — сказал Лингем.

Причина - дисбаланс спроса и предложения. Лингем уверен, что разработчики должны находиться на рынке из-за веры в свой проект, а не из-за меркантильных соображений.

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Ранее генеральный менеджер Банка международных расчетов Агустин Карстенс заявил, что биткоин — это пузырь, пирамида и экологическая катастрофа в одном лице.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объект
биткоин
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Любая валюта должна иметь вещественный эквивалент - активы, драгметаллы или другое обеспечение. Если государство "включает печатный станок", валюта обесценивается, потому что её общая сумма соотносится с достоянием этого государства. Криптовалюты не обеспечены ничем, т.е. это просто договоренность между участниками как, например, почтовые марки у филателистов.
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