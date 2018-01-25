Новый антирекорд гривни: озвучен неутешительный прогноз до весны

Курс гривни в Украине продолжит падение до марта.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил экономист Эрик Найман.

"Я не ожидал бы стабилизации курса гривни в ближайшее время. Потому что должны прийти некие позитивные новости о том, что Украина продолжает сотрудничество с МВФ. Пока этих новостей нет, давление на национальную валюту будет продолжаться, думаю, что до марта", - заявил он.

Экономист напомнил, что в марте закончатся закупки газа на отопительный сезон.

"Соответственно, уменьшится давление на торговый баланс. Если украинские власти так и не смогут убедить и рынок, и общественность, в необходимости сотрудничества с МВФ, то курс может в марте достичь 29-30 грн за $1", - прогнозирует он.

Найман напомнил, что президент Украины Петр Порошенко опубликовал краткое резюме встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе.

"Где они были достаточно позитивно настроены друг к другу. Если за этим не последует прагматичного дальнейшего сотрудничества, то курс к марту может достичь и 30 грн. Но я думаю, что все-таки давление будет постепенно ослабляться. И вряд ли курс превысит отметку 29 гривен. Может, 30 гривен. Наиболее вероятный курс, это все-таки не выше 29-30 грн к марту текущего года", - полагает он.

Как сообщал "Обозреватель", сегодня гривня побила новый исторический антирекорд.