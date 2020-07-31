Apple решила оставить мир без новых iPhone в сентябре

Американская компания Apple в 2020 году впервые перенесла ежегодную презентацию новых iPhone. Самое ожидаемое событие в мире технологий не состоится в сентябре.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри. Отмечается, что компания решила провести презентацию своих продуктов "на несколько недель позже обычного".

Таким образом новые модели, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре. Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки.

"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", – сказал Маэстри.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали, что Apple может не успеть к сентябрю с выпуском нового смартфона iPhone 12 – первого у производителя, который будет оснащен 5G-модемом.