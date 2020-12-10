Новые ценовые ограничения от НКРЭКУ приведут к убыткам "Энергоатома", – заместитель председателя комитета ВР

Планы НКРЭКУ ввести новые ценовые ограничения на рынке электрической энергии приведут к убыткам государственной компании "Энергоатом".

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Уже завтра на своем заседании хочет увеличить маржу трейдерам. В то же время зарегулирован со всех сторон "Энергоатом" будет нести убытки. Не надо забывать, что именно эта компания не только производит 50% электроэнергии в стране, платит налоги, дает работу десяткам тысяч украинцев, но и обеспечивает население возможностью покупать ток по льготным тарифам", – отметил Кучеренко.

По его словам, НКРЭКУ 11 декабря планирует снизить верхнюю границу цены продажи электроэнергии на 20%.

"От такого решения выиграют только трейдеры, которые уже наловчились зарабатывать сотни миллионов гривен из воздуха. Уменьшение ночных прайс-кепов, вместе с попыткой регулятора уменьшить предельную границу продажи электроэнергии "Гарантированным покупателем" на РДН, будет еще больше обезкровливать финансово "Энергоатом", который, напомню, получил более 6 млрд убытков за три квартала", – добавил нардеп.

Как сообщалось, 11 декабря состоится заседание НКРЭКУ, на котором планируется снижение ночного прайс-кэпа в торговой зоне ОЭС Украины с 1228 до 950 грн/МВт и ограничения цены продажи электроэнергии из ВИЭ "Гарантированным покупателем" на рынке "на сутки вперед" диапазоном 10-1536 грн/МВт-ч, тогда как сегодня этот диапазон составляет 10-2048 грн/МВт-час.

По информации издания "РБК-Украина", против этой инициативы выступил НАЭК "Энергоатом". По информации компании, такое решение приведет к колоссальным убыткам и поставит под угрозу выполнение утвержденной президентом Владимиром Зеленским программы развития ядерной энергетики.