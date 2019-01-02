''Новые тренды совершат революцию'': бизнес-гуру дали главные советы по итогам 2018 года

Миллиардеры, ученые, консультанты и коучи по итогам 2018 года дали главные советы касательно мировой бизнес-индустрии.

В частности, один из наиболее влиятельных мыслителей в сфере менеджмента, автор 11 книг, профессор организационного поведения в Высшей школе бизнеса при Стэнфордском университете ​Джеффри Пфеффер рассказал о главных тенденциях в менеджменте, говорится в обзоре РБК.

"Можно я назову две тенденции, которые мечтал бы увидеть самыми важными, самыми определяющими для бизнеса? Это принятие любых решений с опорой на научные факты и большая забота о психологическом комфорте людей. Мне кажется, что именно эти два тренда могли бы совершить революцию в менеджменте".

"Одна из главных проблем – в компаниях слишком много говорунов и очень мало людей, которые знают, как добиться важного для бизнеса результата. Заполучить таких людей, мотивировать их – очень сложная задача".

​Джеффри Пфеффер Speaking

Один из основателей самой дорогой компании мира Apple и разработчик первого коммерчески успешного персонального компьютера Стив Возняк объяснил, почему цифровая революция делает всех одинаковыми, а роботы не заменят людей

"Общество становится "пластиковым": мы все больше похожи друг на друга, в нас все меньше креативности, индивидуальности, независимости. Даже дома, в которых мы живем, в основном одинаковые. И цифровая революция делает нас все более зависимыми от технологий и в чем-то более одинаковыми".

"Раньше я считал, что роботы быстро отберут у людей работу, вытеснив их на обочину общества. Но, следя за развитием в этой области, я понял, что искусственный интеллект никогда не сможет полностью заменить человека… Да, роботы будут забирать у людей рабочие места в каких-то сферах, но в других сферах сама робототехника и другие цифровые дисциплины станут создавать новые вакансии".

Стив Возняк

Создатель принципов холакратии (модной управленческой модели, в которой полномочия и ответственность за принятие решений распределяются среди всех сотрудников) Брайан Робертсон объяснил, чем мешают компании мелкие менеджеры и почему нет смысла бороться за вовлеченность сотрудников.

"Неважно, какая у вас в компании миссия, неважно, какие у вас зарплаты. Сотрудникам намного важнее самостоятельность в принятии решений и возможность влиять на процессы в компании. Потому что именно это дает ощущение осмысленности работы".

"Если сотрудники не вовлечены в работу, дело не в их частных проблемах, а в общей организации работы компании. В низкой вовлеченности нет ничего удивительного, если у людей нет ни самостоятельности, ни возможности быть лидером в своей сфере… Невозможно искусственно заинтересовать людей, мотивация появляется сама, если сотрудники видят, что от них в компании зависит многое".

Брайан Робертсон Holacracy

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Возняк заявил, что не будет пользоваться соцсетью Facebook после скандала с утечкой данных. Сооснователя компании Apple очень разочаровало то, как Facebook и другие подобные компании обращаются с личной информацией своих пользователей.