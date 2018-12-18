МВФ принял судьбоносное решение для Украины: все подробности

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о новой программе stand-by для Украины, объем которой составляет $3,9 млрд.

Таким образом Фонд отменил программу расширенного финансирования EFF. Об этом говорится в сообщении президента Украины Петра Порошенко на странице в Facebook.

"Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долл США, который состоится в ближайшее время", — уточнил Порошенко.

По его словам, это решение Фонда является еще одним важным сигналом о признании безоговорочного прогресса Украины в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилий.

Порошенко и Лагард ФБ Порошенко

"Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов", — подытожил президент.

Программы предоставления траншей МВФ обычно не превышают 4-5 лет: деньги выдаются в обмен на проведение реформ. Наличие финансовой "подушки" помогает стране выйти из кризиса и достичь финансовой стабильности. Однако сотрудничество Украины с МВФ затянулось почти на 26 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября МВФ согласовал с Украиной новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by. Также Фонд пообещал продолжать сотрудничество с Украиной даже во время действия в стране военного положения.

Украина ожидает получение нового транша МВФ в рамках новой программы резервной поддержки в течение 10 рабочих дней до католического Рождества (25 декабря).