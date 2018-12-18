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МирСпорт

/Банки и финансы

МВФ принял судьбоносное решение для Украины: все подробности

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Международный валютный фонд (МВФ) принял решение о новой программе stand-by для Украины, объем которой составляет $3,9 млрд.

Таким образом Фонд отменил программу расширенного финансирования EFF. Об этом говорится в сообщении президента Украины Петра Порошенко на странице в Facebook.

"Совет директоров Международного валютного фонда принял программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму $3,9 млрд. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долл США, который состоится в ближайшее время", — уточнил Порошенко.

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По его словам, это решение Фонда является еще одним важным сигналом о признании безоговорочного прогресса Украины в макроэкономической стабилизации и доказательством успеха в реформаторских усилий.

Порошенко и Лагард

Порошенко и Лагард

ФБ Порошенко

"Такие решения ведущих мировых финансовых институтов обеспечивают постоянство нашего уверенного движения и укрепляют устойчивость Украины на фоне сложных внутренних и внешних вызовов", — подытожил президент.

Программы предоставления траншей МВФ обычно не превышают 4-5 лет: деньги выдаются в обмен на проведение реформ. Наличие финансовой "подушки" помогает стране выйти из кризиса и достичь финансовой стабильности. Однако сотрудничество Украины с МВФ затянулось почти на 26 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября МВФ согласовал с Украиной новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by. Также Фонд пообещал продолжать сотрудничество с Украиной даже во время действия в стране военного положения.

Украина ожидает получение нового транша МВФ в рамках новой программы резервной поддержки в течение 10 рабочих дней до католического Рождества (25 декабря).

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
МВФУкраина
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Pooh Vini
Pooh Vini
Умеем наебывать,чего скрывать
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Всё понятно!Надо одолжить 3.9 млрд, что бы отдали проценты на сумму 3,9 млрд!
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rercjd Micha
rercjd Micha
Судьбоносное решение- одолжить денег! Позорники, блин!
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