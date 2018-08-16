МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

Украина приготовила новый удар в гибридной войне с Россией: кого коснутся санкции

8.7тЧитать новость на украинском

В Украине предложили применить санкции в отношении 192 российских книг и 35 издательств. С таким предложением выступили в Государственном комитете телевидения и радио.

Как сообщила пресс-служба ведомства, санкции коснутся издательств, в деятельности которых есть систематические признаки антиукраинского характера.

Первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак пояснил, что эти издатели заключали договоры с "создателями" антиукраинских текстов. Он отметил, что такая "литература" является частью гибридной войны, которую ведет против Украины Россия.

Новости
Российские издательства запретят: вице-премьер назвал сроки

На данный момент уже составлен список запрещенных книг. Специалисты нашли в них призывы к ликвидации независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершению террористических актов, посягательству на права и свободы человека.

Запрещенная литеатура

inosmi.ru

По словам Червака, это даст возможность более масштабно выйти на рынок украинским издателям. Ограничительные меры должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время.

Смотрите видео по теме

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в мае Украина запретила ввоз трех книг, изготовленных на территории государства-агрессора России.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
УкраинаКиев
Объекты
санкции РоссияУкраина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
53
Смешно
17
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Графский Степан
Графский Степан
Бух!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги