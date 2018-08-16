Украина приготовила новый удар в гибридной войне с Россией: кого коснутся санкции

В Украине предложили применить санкции в отношении 192 российских книг и 35 издательств. С таким предложением выступили в Государственном комитете телевидения и радио.

Как сообщила пресс-служба ведомства, санкции коснутся издательств, в деятельности которых есть систематические признаки антиукраинского характера.

Первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак пояснил, что эти издатели заключали договоры с "создателями" антиукраинских текстов. Он отметил, что такая "литература" является частью гибридной войны, которую ведет против Украины Россия.

На данный момент уже составлен список запрещенных книг. Специалисты нашли в них призывы к ликвидации независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершению террористических актов, посягательству на права и свободы человека.

Запрещенная литеатура inosmi.ru

По словам Червака, это даст возможность более масштабно выйти на рынок украинским издателям. Ограничительные меры должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в мае Украина запретила ввоз трех книг, изготовленных на территории государства-агрессора России.