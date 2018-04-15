Новые санкции и обвал рубля: россиянам предрекли быстрое обнищание

Расширение санкций со стороны США в отношении России уже в ближайшей перспективе приведет к резкому снижению благосостояния большинства россиян.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил финансовый аналитик Виталий Шапран.

"Я думаю, что они почувствовали (эффект санкций. – Ред.) уже в эти дни, но это была первая серия. Более продолжительное влияние они почувствуют на протяжении месяца. Мы увидим снижение экономической активности РФ и постепенное обнищание там населения. Это один из прагматичных вариантов. Что будет делать политическое руководство очень тяжело предугадать", - подчеркнул он.

По его словам, проблема заключается только в нежелании руководства России к конструктивным переговорам.

"Обычно, если учитывать только экономическую составляющую, то можно было бы ожидать каких-то переговоров. Но мы видим третий или четвертый круг санкций и, к сожалению, они не приводят к желаемому результату из-за упрямства политической власти", - заключил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", фондовый рынок России в понедельник, 9 апреля, упал на 10%. Это произошло после того, как в пятницу были объявлены санкции против российских олигархов.

В Госдепе США назвали новые антироссийские санкции "сигналом" для Москвы.

Позже появилась первая реакция РФ на введение новых санкций.

МИД России пригрозил "жестким ответом" США на санкции, заявив, что Америка "разрушает экономическое сотрудничество себе в ущерб".

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение американских санкций против российских бизнесменов и чиновников, и заявил, что ожидает от СНБО синхронизации украинских санкций против РФ с США уже ближайшим временем.