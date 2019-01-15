Новые правила в Украине: кто не получит пенсию в 2019-м и что изменили 

В Украине с 2019 года действуют новые пенсионные правила. В формуле расчета пенсии вместо заработной платы за два прошедших года, как это было в 2018-м, будут использовать показатель за три года.

Кроме того, ужесточили и требования для выхода на пенсию, говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно новым требования, в этом году на заслуженный отдых могут выйти только те украинцы, которые имеют 26 лет стажа и более. Нет стажа – нет пенсии. Такое правило, как поясняют в Министерстве социальной политики, должно стимулировать украинцев выходить из "тени", получать "белую" зарплату и платить налоги.

Кому не положена пенсия: достигли в 2019-м 60-летия и не заработали 15 лет стажа;

Кто выйдет на пенсию в 63 года: достигли в 2019-м 60-летия и имеют от 16 до 26 лет стажа.

В 2019-м выплату повысят дважды. В июле до 1564 грн, а в декабре – до 1638 грн. По закону, индексация должна как минимум покрывать уровень инфляции. Хотя на самом деле прогнозный уровень инфляции, который закладывают в бюджет, к концу года зачастую не оправдывает себя и цены растут быстрее.

Кроме того, ожидается и автоматический перерасчет пенсий. Согласно подсчетам OBOZREVATEL, повысят примерно на 16-17%. Для примера подсчитаем, как увеличат выплаты украинцев, которые до выхода на заслуженный отдых зарабатывали среднюю зарплату и в два раза выше средней.

Итак, после перерасчета в 2017-м, украинец со средней заработной платой и 40 годами стажа получает примерно 1505 грн. С такими же условиями, но с зарплатой в два раза выше средней, украинец на данный момент получает пенсию в размере 3011 грн. В марте 2019-го такую выплату могут повысить до 3523 грн (на 512 грн).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

вопрос повышение пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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