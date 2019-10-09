Новые правила для "евроблях": что Кабмин подготовил украинцам

В сентябре народные депутаты отсрочили введения штрафов для водителей авто на еврономерах до конца текущего года. Но это не решает самой проблемы – законодательного урегулирования правил растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

И хотя закон был принят еще в прошлом году, сейчас его нормы планируют пересмотреть в угоду протестующим владельцам "евроблях".

Что предлагают в правительстве и как на это реагируют автомобилисты – читайте на OBOZREVATEL.

Главное:

Кабмин и активисты создали рабочую группу по наработке новых правил растаможивания автомобилей в Украине.

На согласование депутатам уже поданы такие предложения, как отмена акциза, или коэфициента возраста; обеспечение справедливой оценки стоимости авто; пересмотр требований по экостандартам;введение обязательного техосмотра.

В налоговом комитете поддерживают инициативу правительства и надеются на скорейшее голосование нового законопроекта.

Пожелания "евробляхеров" учтут, но не все

Казалось бы, принятые в ноябре 2018 года законопроекты №8487 и №8488 о растаможке автомобилей в Украине, должно было закрыть этот вопрос на долгое время, но, предоставленного срока, в который владельцы авто на еврономерах должны перерегистрировать свои транспортные, оказалось недостаточно.

Авто на еврономерах

Услышав просьбы "евробляхеров", новая власть пошла на уступки и проголосовала за законопроект №1030, который отсрочивает введения штрафов за вождение авто с иностранной регистрацией до конца 2019 года, чем вызвала недовольство у законопослушных граждан.

"Возникают вопросы у тех людей, которые уже растаможили автомобили. Почему они растаможивали абсолютно по другим ценам, чем будут у тех, кто не выполнял обязанности и получил каникулы до нового года?" – заявил в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко.

Специалист считает, что второй перенос дедлайнов поставил в проигрышную ситуацию тех автовладельцев, которые уже растаможили свои "евробляхи" по новым правилам. И, конечно, никакой компенсации для них не будет.

"Обиднее всего за тех людей, которые выполняют требования закона, которые пошли и в первую очередь растаможили свой автомобиль. Для чего они это сделали – абсолютно непонятно. Проблема заключается в том, что человек, который соблюдает закон – в проигрыше", – отметил Конюшко.

Машины на еврономерах

Кроме этой уступки, в правительстве сообщили, что ознакомились с предложениями владельцев "евроблях" и пообещали подготовить новый законопроект, который максимально упростит порядок растаможки автомобилей.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, новый законопроект о растаможке необходимо внести в Раду до конца 2019 года. Он должен решить следующие проблемы: проблему авто, которые уже ввезены на территорию Украины, и вопрос растаможивания спецавтомобилей.

Юрий Лавренюк

Но, сроки внесения нового законопроекта не устроили "евробляхеров", которые 2 октября вышли на митинг под здание Верховной Рады со списком требований.

убрать акциз;

сделать справедливую ставку;

обеспечить справедливую оценку стоимости авто;

позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были произведены в период включительно до 2010 года;

ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов;

предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам.

И главным "евробляхеры" поставили требование принять новый закон о доступной растаможке до конца октября 2019 года, то есть до принятия нового госбюджета.

И, как стало известно, в Министерстве инфраструктуры согласились с последней просьбой митингующих, а также раскрыли некоторые подробности будущих изменений в законодательство, среди которых:

отмена коэффициент возраста, который влияет на стоимость растаможивания;

отмена запрета на ввоз ретроавто;

пересмотр требований по экостандартам;

возвращение утилизационного сбора;

введение обязательного техосмотра.

В комментарии ObozTV бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава предположил, что еще одной уступкой правительства может стать пересмотр ставки растаможки автомобилей на еврономерах и введение дополнительных понижающих коэффициентов для некоторых категорий авто.

"Я думаю, что правительство может пересмотреть ставки растаможки и использовать дополнительные понижающие коэффициенты для тех автомобилей, которые уже были ввезены на территорию Украины до определенной даты", – сказал он.

"Но, ни в коем случае нельзя распространять это правило на автомобили, которые были ввезены позже, поскольку Украина может стать свалкой для старых европейских автомобилей. Но тем гражданам, которые уже пользуются такими автомобилями, государство должно пойти навстречу и сделать приемлемые правила растаможки", – заявил Кава.

Мнение активистов и депутатов

В "АвтоЕвроСиле" рассказали OBOZREVATEL, что совместно с Кабинетом министров Украины они создали рабочую группу, которая уже передала свои наработки на рассмотрение народных избранников.

"В эту пятницу мы ожидаем расширенного заседания рабочей группы, где народные депутаты рассмотрят наши инициативы. Мы надеемся, что уже в течение месяца все детали будут проработаны", – сообщил соучредитель общественного объединения Александр Чернявский.

Из основных вопросов, которые уже внесены на рассмотрение, представитель "АвтоЕвроСилы" отметил снятие запрета на растаможку автомобилей категории М1, к которой относятся микроавтобусы; приведение ставок на растаможивание к нормальным нормам; справедливая оценка стоимости авто.

Что касается ставок, Чернявский рассказал, что рассматривается несколько вариантов: "Все сейчас колеблется вокруг двух величин - это отмена акциза, или отмена коэффициента года в формуле акциза, тождественно полной отмене акциза. Там почти идентичны величины. Еще одна модель, для автомобилей до 2009 года сделать фиксированную ставку в $500".

В налоговом комитете Верховной Рады позитивно оценили предложения Кабмина, и уверяют, что если законопроект будет одобрен Минтранспорта и Минфином, депутаты тоже его поддержат.

"Все, что предлагает Криклий (министр транспорта. – Ред.), я полностью поддерживаю. Я сам выступаю за отмену акцизов и любых экологических стандартов, и буду в этом убеждать и правительство, и своих коллег", – заявил в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Слуга народа", член налогового комитета Марьян Заблоцкий.

Митинг "Авто евро сила" под Кабмином

Нардеп объяснил, что веденные стандарты никогда не были связаны с экологической ситуацией, а лишь использовались инструментом для запрета ввоза поддержанных автомобилей для развития отечественно машиностроения.

"Но это не сработало, сейчас в Украине заводом "ЗАЗ" выпускается 4000 автомобилей в год, для сравнения, в 2008 было выпущено 400 000. Поэтому, если запрет не помог, нужно дать людям возможность пользоваться теми авто, которыми они хотят", – считает он.

На данный момент, и активисты, и представители Кабмина, и депутаты Верховной Рады склонны к тому, что законопроект будет проголосован уже в ближайшее время.

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