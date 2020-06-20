В Украине хотят ужесточить правила растаможки авто

В Министерстве внутренних дел предложили изменить порядок первой регистрации транспорта, который завозится в Украину из-за границы. В частности могут ввести запрет на ввоз битых авто под утилизацию.

Об этом сказано на сайте МВС в предложенном проекте постановления. Как поясняется в статье UBR, если изменения примут, завезти переоборудованные из грузовых в пассажирские машины станет проблематично.

Какие изменения предлагают внести:

Запрещается первая регистрация б/у микроавтобусов, если они были переделаны из грузового в пассажирские.

Для регистрации транспорта, ввезенного в Украину, как и ранее, потребуется проверка сертификата соответствия. Но если сейчас достаточно его копии, то в случае принятия постановления документ проверят через реестр выданных сертификатов.

Завоз в Украину битых машин "под утилизацию" запрещается. Зарегистрировать можно будет только автомобили с техпаспортом. Справка об утилизации, как сейчас, уже не подойдет.

Для б/у транспорта потребуют перевод документов о его регистрации за границей. Перевести документы можно будет только через консульство или официальные органы других государств.

"Без легализации такие документы принимаются в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Украины, международными договорами, в которых участвует Украина. Такие документы также могут быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых взаимоотношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., если иное не предусмотрено международными соглашениями Украины", – говорится в проекте постановления.

Если Кабмин примет предложенные МВД изменения, то продавцам и перегонщикам придется потратиться на перевод документов на украинский язык и проставление на них апостиля. Эти затраты, вероятнее всего, они заложат в конечный ценник для покупателя.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине составили список автомобилей, которые подлежат обязательному налогообложению в размере 25 000 грн.

30 января 2020 года Государственная налоговая служба запустила онлайн-сервис, который будет полезен всем тем, кто желает растаможить авто. С его помощью отпадает необходимость в услугах таможенного брокера.