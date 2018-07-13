Новые правила еврономеров в Украине: штрафы по 170 тысяч, конфискация и дешевая растаможка

Пользоваться авто на еврономерах может только тот, кто его ввез и только 10 суток. После этого придется либо растаможить автомобиль, либо заплатить огромные штрафы. Вместе с этим размеры акцизов резко сокращают. Такие нововведения предусмотрены законопроектами №8487 и №8488, разработанными профильным комитетом Рады во главе с Ниной Южаниной. Документы парламентарии поддержали за основу, а окончательное решение по ним примут уже осенью.

OBOZREVATEL разобрался, как меняют правила для еврономеров в Украине.

Сколько заплатим за растаможку

Украинцы при ввозе автомобиля обязаны заплатить акциз, пошлину (10%) и НДС (20%). Принятый за основу законопроект предполагает значительное снижение акцизных ставок. Комитет по таможенной и налоговой политики предлагает ввести две формулы подсчета акцизов. Первая – для авто на бензиновых двигателях, вторая – на дизельных.

База для первых – 50 евро, для вторых – 75 евро. Эту ставку умножают на коэффициент возраста и коэффициент объема двигателя. Чтобы определить коэффициент двигателя, его объем необходимо разделить на 1000. Для примера рассчитаем размер акциза для машины с объемом бензинового двигателя 1800 куб. см и возрастом 4 года.

Для этого базовую ставку в 50 евро необходимо умножить на 1,8 (1800/1000) и на 4 (возраст автомобиля). Так, акциз на автомобиль составит 360 евро. К слову, по старым правилам без льготы акциз на такую машину составил бы 2957,4 евро, а с льготой – 480,6 евро. В то же время за авто на дизельном двигателе с такими же характеристиками по новым правилам необходимо заплатить 540 евро, а по старым 588,6 евро со льготой и 3461,4 евро без нее.

Как отмечает автор законопроекта, председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, четкая привязка к возрасту будет стимулировать украинцев покупать новые машины.

"Рассчитанные по новому принципу акцизы будут значительно меньше тех, что действуют сейчас, а разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет такой существенной. При этом акцизный налог на старые авто, конечно, будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент", - цитирует Южанину пресс-служба комитета.

Как накажут нарушителей

Безнаказанно кататься на авто с европейскими номерами, которое завезли в страну с нарушением закона, будет куда сложнее. Полицейских обязывают останавливать машины если: есть информация о нарушении таможенных правил, если авто не зарегистрировали в установленные сроки. Причем, согласно документу, "транспортные средства личного пользования, которое временно ввезли на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток, подлежат государственной регистрации в течение 10 суток с момента такого ввоза без изменения регистрационных документов и национальных номерных знаков страны их регистрации".

Проще говоря, если автомобиль ввозится как минимум на месяц, водитель обязан не позднее чем через 10 суток обратиться в Сервисный центр МВД и стать на учет. К слову, такое обязательство есть и сейчас, но на данный момент оно прописано в утвержденных Кабмином правилах и часто игнорируется. Теперь же полицейские обязаны останавливать всех, кто не успел обратиться в центр за 10 дней после ввоза авто. Благодаря обмену информации между фискалами, таможенниками и полицией патрульная полиция может легко получить информацию о том, какой автомобиль нарушил таможенные правила, а какой – нет.

8500 грн - такой штраф грозит водителю, который ездит на чужих еврономерах (если управляет авто не тот, кто его ввез на территорию страны), или на машине с просроченными сроками ввоза. За повторное нарушение – 17 тыс. грн и лишение водительских прав сроком на 1 год.

Авто на иностранных номерах можно завозить на 10 суток. Если просрочить этот срок, грозят большие штрафы. Так, те, кто использует такие авто не более 20 суток, должен заплатить 17 тыс. грн. Более 20 суток – 34 тыс. грн. Более 20 суток – 85 тыс. грн. Если же больше месяце пользоваться еврономерами или "потерять" такое авто, придется заплатить штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация авто.

К слову, уже через несколько месяцев, после каникул, Верховная Рада рассмотрит описанные законопроекты во втором чтении. После этого документы должен подписать президент. До этого момента описанные правила остаются всего лишь предложением.