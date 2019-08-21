Новые поблажки для "евробляхеров": что решил Зеленский

В команде президента Владимира Зеленского хотят пойти на новую уступку для владельцев "евроблях" и отстрочить введение штрафов за езду на нерастаможенном авто до конца 2019 года.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, при этом "евробляхеров" предупреждают, что такая отсрочка будет последней.

В свою очередь, активисты, которые представляют интересы "бляхеров", хотят не только отсрочить введение штрафов, но и изменить формулу расчета акциза.

При этом, согласно действующему законодательству, уже в мае полиция должна была объявить охоту на нарушителей. Но при этом период для растаможки продлили, так что владельцы "евроблях" так и не платят штрафы, но и не спешат оформлять свои авто.

Юрист Александр Плахотник считает: те, кто действительно хотели легализовать свои автомобили, сделали это еще в первые три месяца после принятие закона, когда действовала 50%-ная скидка на акциз.

Отметим, что закон, который снизил размер акцизов и ужесточил штрафы, разрабатывала глава комитета по вопросам налоговой политике Нина Южанина. Изменить его с учетом абсолютного большинства "Слуги народа" не составит труда. Поэтому это решение, как и многие другие, будут зависеть от позиции Зеленского.

"Помимо сроков, в команде главы государства претензий к документу не имеют. Активисты ОО "Авто Евро Сила" пошли дальше – они хотят не только сместить сроки, но и отменить коэффициент возраста. И если Зеленский пойдет на такой шаг, в страну по дешевке смогут привозить старые авто, а все легальные импортеры окажутся под ударом", – сказано в материале.

Какие штрафы введут:

за вождение машины на еврономерах – 8500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее будущий народный депутат от партии "Слуга народа" и претендент на должность главы транспортного комитета Владислав Криклий заявил что Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года.

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