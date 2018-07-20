Новые пенсионные правила в Украине: кто получит три пенсии и сколько нужно зарабатывать

Украинцы получают одни из самых низких пенсий в Европе. Чтобы провести старость безбедно, придется не только платить налоги с высокой зарплаты и работать как минимум 35 лет, но и дождаться запуска второго уровня пенсионной системы и доверить часть средств частному фонду. Тогда в старости можно будет получать сразу три пенсии, в сумме они компенсируют примерно 40% зарплаты.

OBOZREVATEL разобрался, сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы получить пенсию в размере 2,3,4 и 5 тысяч гривен и что может измениться в ближайшее время.

Сколько нужно зарабатывать

Новые пенсионные правила действуют в Украине уже больше полугода. Как уже писал OBOZREVATEL, фактически, чтобы повысить старые пенсии и сократить дефицит, Кабинет министров принял решение урезать все новые пенсии. Раньше за каждый отработанный год давали 1,35% условного заработка, сейчас – 1%. Подсчитывая пенсию, условный заработок умножают на указанный коэффициент и стаж.

Такое решение привело к тому, что теперь роль зарплаты в конечном размере пенсии куда больше стажа. Примерный размер выплаты можно узнать, воспользовавшись калькулятором.

Однако точную выплату могут подсчитать только в Пенсионном фонде – там заработок за каждый месяц сравнят со средней зарплатой по стране.

Еще один результат проведенной реформы – большая часть украинцев будет получать пенсии, подсчитанные по одной формуле. Среднюю годовую зарплату по стране за три года умножают на собственную зарплату, делят на среднюю зарплату по стране, умножают на 1,35% и стаж в годах.

2018 год особенный для пенсионеров не только тем, что это первый год, когда действует новая формула, но и тем, что в ней учитывают среднюю зарплату не за три, а за два года. В среднем заработные платы в Украине увеличиваются на 25-30% в год. Поэтому, среднее число за два последних года будет куда выше, чем средняя зарплата за три года. Такое решение позволит "мягко" перейти к более жестким условиям.

Итак, как подсчитал OBOZREVATEL, чтобы получить пенсию в размере от 2 тыс. грн, средняя зарплата должна составлять 8,3 тыс. грн. Для пенсии в 3 тыс. грн, нужно иметь официальную зарплату от 12,5 тыс. грн. Те, кто хочет получать на заслуженном отдыхе больше 4 тыс. грн, должны зарабатывать от 16,7 тыс. Ну а для пенсии в 5 тыс. грн нужно платить налоги с зарплаты в 20,9 тыс. Все расчеты произведены с учетом 35 лет стажа и последним данным о средних заработных платах. В следующем году условия выхода на пенсию будут немного жестче, но и зарплаты вырастут.

Не все так плохо: второй уровень исправит ситуацию

В 2018 году в Украине должна полноценно завершиться пенсионная реформа. Спустя более 10 лет рассуждений, Кабинет министров взял на себя ответственность запустить накопительный уровень. Тогда часть зарплаты нужно будет аккумулировать на персональном счете. При выходе на заслуженный отдых собранные деньги станут второй пенсией.

Предположим, что второй уровень системы уже работает продолжительное время и позволил украинцам получить вторую пенсию. Тогда при взносе в 7% (согласно зарегистрированному законопроекту№6677) размер пенсии для мужчины с зарплатой 8,3 тыс. грн увеличится с 2 до 2,8 тыс. грн. При зарплате в 12,5 тыс. грн размер пенсии мог бы вырасти с 3 до 4,3 тыс. грн.

Украинцы с зарплатой в 16,7 тыс. грн при действующем втором уровне пенсионной системы могут рассчитывать на выплату в размере 5,8 тыс. грн. При зарплате в 20,9 тыс. грн размер пенсии составит 7 тыс. грн (без второго уровня – 5 тыс. грн).

Указанные расчеты произведены согласно данным государственного регулятора в сфере ценных бумаг. Там рассчитали, сколько можно накопить и какую пенсию можно получить, откладывая на второй уровень определенный процент от зарплаты.

Даже после запуска второго уровня претендовать на 40% от последней зарплаты на пенсии не удастся. В Пенсионном фонде OBOZREVATEL пояснили: действующая система устроена таким образом, что на действительно достойную пенсию могут претендовать только те, кто приняли участие сразу в трех уровнях. Третий уровень – частные пенсионные фонды. То есть если платить 22% соцвзноса (большая его часть идет на первый уровень пенсионной системы), 7% в накопительный уровень и еще примерно столько же в частный фонд, достигнув пенсионного возраста, можно получать примерно ¼ от последней зарплаты.

К слову, также неизвестно, как будут индексироваться пенсии из второго и третьего уровней. Если солидарные выплаты (те, что платят сейчас) повышают как минимум на уровень инфляции по решению правительства, то частные фонды могут выдавать только те средства, которые находятся у них на хранении. При этом чтобы не потерять деньги они обязаны их инвестировать в ценные бумаги, банковские депозиты и т.д. Тогда средства будут работать, а заработок – покрывать обесценивание денег. Если собранной суммы будет хватить для ежемесячный выплат пенсии и инвестирования, повышаться будут все три пенсии.