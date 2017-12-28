Новые пенсии в Украине: стало известно, на сколько выросли выплаты

В Украине после осовременивания пенсий средний размер выплат повысился на 561 грн.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает "РБК-Украина".

"Для 10,2 млн пенсионеров с октября были повышены пенсии. Средний размер повышения составил 561 грн", – отметил Рева.

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По его словам, средний размер пенсий для украинцев после повышения достиг 2448 грн.

Рева также отметил, что с начала 2017 года поступления в Пенсионный фонд за счет единого социального взноса превысили плановые на 17,5 млн грн.

При этом, по итогам года в Минсоцполитики прогнозируют поступления в Пенсионный фонд за счет ЕСВ на уровне 160 млн грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кабмине рассказали, сколько украинцев получили значительную прибавку к пенсиям.