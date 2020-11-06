Новосозданный Минпром закупит авто для руководства на 3 млн грн

Роман Груша Экономика 12:49, 6.11.2020 Обновлено: 12:49, 6.11.2020

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, о создании которого объявили в сентябре, разместило тендер на закупку трех авто ожидаемой стоимостью 3 млн гривен.

Один легковой автомобиль должен быть "для члена Кабинета министров Украины". Об этом говорится в объявлении в системе Prozorro.

Еще два авто указаны для "обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти".

Модели машин не уточняются. Среди особых требований к ним: черный цвет, автоматический корректор угла наклона передних фар, боковой хромированный молдинг оконной линии, 2-3 зонный климат-контроль, мультифункциональный руль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральная прокуратура Украины приобрела 19 легковых автомобилей на 13 млн гривен во время действия запрета Кабинета министров.

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