Новое соглашение с МВФ: в Нацбанке анонсировали сроки

Согласно ожиданиям Национального банка (НБУ), правительство Украины до конца 2019 года подпишет соглашение с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий, пишет издание "РБК-Украина". Соглашение предусматривает новую трехлетнюю программу по расширенному финансированию для Украины.

"Текущий прогноз Национального банка предусматривает заключение новой программы сотрудничества с Фондом до конца 2019 года. Это позволит Украине получать другое официальное финансирование, улучшать условия доступа к международным рынкам капитала, а также поддерживать интерес инвесторов к украинским активам", – заявил глава регулятора.

Экономисты также дают позитивные прогнозы по переговорам украинской делегации с МВФ. Так, Василий Невмержицкий уверен в том, что новая программа действительно заработает до конца 2019 года.

"Я считаю, что она заработает до конца этого года, и украинская делегация в Вашингтоне подтвердит данную программу, которую примут за основу", – сказал экономист.

По мнению Андрея Новака, сейчас Украина в переговорах с МВФ имеет несколько положительных козырей – это выполнение определенных предварительных требований, которые ранее выставлял нам Фонд для продолжения сотрудничества.

"Это, во-первых, запуск рынка земли, который планируется с 1 октября 2020 года. Здесь мы начали сходить с мертвой точки непрерывного продления моратория. Во-вторых – это намерение правительства разблокировать так называемую большую приватизацию. В-третьих – продолжение децентрализации", – говорит он.

Заключение новой программы по финансированию МВФ позволит привлечь в Украину от $5 до $10 млрд сроком на три года. При этом новая программа сотрудничества может стать последней в отношениях с Фондом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.

Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.

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