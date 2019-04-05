"Новое лицо. Свежая струя": у Порошенко нашли новую связь Зеленского с Коломойским

Автомобиль, на котором кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский приехал на сдачу анализов, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, в связях с которым неоднократно обвиняли шоумена.

Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке. Автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 года выпуска № кузова: WDВ2201761А366372", - написал он.

facebook.com/volodymyr.ariev

По его данным, указанное авто с 23 марта 2017 до 27 октября 2017 года принадлежало Коломойскому. А с 28 октября 2017 им владеет Тимур Миндич, который является куратором медиа-бизнеса в группе Приват.

Для проверки указанной информации OBOZREVATEL уже подал запрос в Единый государственный реестр МВД.

facebook.com/volodymyr.ariev

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что его с Зеленским связывают исключительно контрактные отношения, и актер является абсолютно независимым в своей политической деятельности.

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