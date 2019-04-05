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"Новое лицо. Свежая струя": у Порошенко нашли новую связь Зеленского с Коломойским

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Автомобиль, на котором кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский приехал на сдачу анализов, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, в связях с которым неоднократно обвиняли шоумена.

Такую информацию обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"И в завершение темы дня вишенка на торте или крышечка на баночке. Автомобиль, на котором Зеленский приехал на анализы АА2531ТА MERCEDES-BENZ S 600 2003 года выпуска № кузова: WDВ2201761А366372", - написал он.

"Новое лицо. Свежая струя": у Порошенко нашли новую связь Зеленского с Коломойским

facebook.com/volodymyr.ariev

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По его данным, указанное авто с 23 марта 2017 до 27 октября 2017 года принадлежало Коломойскому. А с 28 октября 2017 им владеет Тимур Миндич, который является куратором медиа-бизнеса в группе Приват.

Для проверки указанной информации OBOZREVATEL уже подал запрос в Единый государственный реестр МВД.

"Новое лицо. Свежая струя": у Порошенко нашли новую связь Зеленского с Коломойским

facebook.com/volodymyr.ariev

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что его с Зеленским связывают исключительно контрактные отношения, и актер является абсолютно независимым в своей политической деятельности.

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Персоны
Игорь КоломойскийВладимир ЗеленскийВладимир Арьев
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Борисс Робот
Борисс Робот
это копия...
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Якби не олігарх Коломойський на початку війни не закупив 180 тис. тонн пального і не озброїв майданівців і дніпровську блатоту москаль давно вже був би в Одесі. Коли наших розстрілювали сотнями як зайців наше вище керівне бидло грабило мільярди. Російська армія була три дня на марші, але ніхто не сказав відступити бо йдуть регулярні озброєні до зубів війська. Я вважаю, що це була домовленість з Путіним щоб знищити добровольчі батальйони.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Зе відчуває себе вже перзіденто!
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