Новая волна COVID-19 ударит по малому и среднему бизнесу в Украине

Митинг против ограничений во время карантина на фоне пандемии коронавируса в Украине, который проходил под зданием Верховной Рады 28 августа 2020 года.

Новая волна пандемии COVID-19 может уничтожить малый и средний бизнес в Украине. Плохой ситуация может оказаться для предприятий сферы услуг, гостинично-ресторанного и туристического бизнеса, которые до сих пор не восстановились от удара, причиненного объявленным в марте карантином.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины 24 канал

Ссылаясь на экспертные оценки, Ильичев отметил: перечисленные отрасли пострадали, в первую очередь, из-за сокращения спроса на их услуги через объявление карантина, внедренные транспортные ограничения и падение объемов производства. Сейчас ситуация медленно начала исправляться. Однако до достижения хотя бы докарантинних показателей этим отраслям еще очень далеко.

"Мы понимаем, что сегодня говорить, что фактически уже все хорошо на рынке труда – это не так. Но, главный вопрос сегодня – не количество безработных, а главный вопрос, который должно сделать государство, скажем, выравнивать ситуацию на рынке труда, создавать рабочие места и фактически готовиться к следующей, если она будет, вспышке COVID-19", – заверил Ильичев, добавив, что ситуация с уровнем безработицы лишь усугубилась после возвращения домой миллионов работников, которые в родной стране не могут найти себе работу.

Генеральный директор Федерации работодателей Украины убежден: при таких условиях приоритетом для власти должно стать сохранение рабочих мест, поддержка национальных производителей и незащищенных категорий украинцев.

При этом недавно стало известно, что в правительстве не исключают возможности дальнейшего продления карантина и даже введения в стране чрезвычайного положения, если эпидситуация значительно ухудшится.

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