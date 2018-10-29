Новая ''стройка века'' Путина: как будет выглядеть самый длинный в мире мост

В России мост Сахалин может выглядеть как тоннель или железнодорожный переезд. Окончательное решение будет принято к концу 2019 года.

Как говорится в сообщении пресс-службы Хабаровского края, продолжится анализ выбранного маршрута железнодорожной трассы, изучение территории и наличия на ней неизученных коммуникаций.

Предварительная стоимость проекта - 232,2 млрд грн. Строить сооружение планируют по концессии. Для концессионера предусмотрены три варианта: сам мост (109,4 млрд грн), вся дорога, кроме порта (232,2 млрд грн), или все объекты, включая порт (245,5 млрд грн).

Трасса пролегает через пролив Невельского, ее протяжённость - порядка 585 км.

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В случае положительного решения это будет самый длинный мост в мире. Если эту конструкцию разместить в Великобритании, то она будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго. Путинский мост также затмит трансокеанский мост под Шанхаем, длина которого всего 32 км.

Ранее OBOZREVATEL со ссылкой на западных аналитиков сообщал, что мост на Сахалин способен разорить страну. В пересчете на километр строительство объекта обойдется в 3,5 раза дороже, чем Крымский мост. В случае принятия положительного решения работы могут начаться в 2021 году. Строительство продлится около пяти лет.