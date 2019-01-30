Новая схема в супермаркетах: украинцы стали жертвами уловки

Украинские производители урезают объемы продукции, при этом сохраняют цены на прежнем уровне. В результате по такой же цене вместо 10 яиц продают 9, а вместо литра подсолнечного масла – 750 мл.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине впервые "урезать" объемы при сохранении цен начали еще в 2014 году, рассказывает исполнительный директор Союза потребителей Максим Несмиянов. Тогда появились упаковки и пакеты по 720, 900 мл, вместо привычного литра. "У одной из сетей супермаркетов даже была акция на подсолнечное масло "честный литр". Потому что практически везде сейчас нет литровых", – вспоминает эксперт.

Такая уловка от производителей вполне закона, объемы честно указывают на упаковке. Правда, при этом многие покупатели замечают разницу в весе не сразу. Цена не меняется и складывается ощущение стабильности, в то время как реальная стоимость товара выросла.

Дурят в супермаркетах

"Вы, к примеру, покупали 100 грамм шоколада за 25 грн. Каждую неделю брали ребенку. В какой-то момент вместо 100 грамм начали ту же шоколадку в той же упаковке и по той же цене продавать по 90 грамм. Вам кажется, что ничего не изменилось, но на самом деле шоколад подорожал на 10%", – отмечает юрист Александр Плахотник.

Последнее время практика "урезания" веса распространилась по всему миру. В Великобритании национальный цент статистики выяснил: 206 продуктов с 2015 года сократились в размере. Цены же при этом либо вовсе не менялись, либо наоборот – постепенно росли. "Мы также отметили, что цены, как правило, не меняются при изменении размеров продуктов, что согласуется с идеей о том, что некоторые продукты подвергаются "усадке", – говорится в официальном релизе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в рыбе из киевского супермаркета поймали опасную живность.

Также в Украине массово жалуются на обвешивание в супермаркетах: продавцы продают тару по цене колбасы и неправильно указывают вес.

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