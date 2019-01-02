Новая минимальная зарплата в Украине: выросли пенсии, оклады и штрафы

В Украине 1 января 2019 года минимальную зарплату повысили с 3723 до 4173 грн. В результате не только выросли доходы украинцев с минималкой, но и увеличился размер пенсии и штрафы для работодателей.

Решение о повышение минимальной зарплаты предусмотрено бюджетом страны на 2019 год. Оно коснется примерно каждого пятого украинца (официально зарабатывают не больше минималки). Их заработные платы вырастут на 450 грн. Помимо этого, в Украине пересчитали пенсии украинцам с большим стажем. По закону, они имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. Если в 2018 году это было 1489 грн, то с 1 января 2019-го – 1669 грн. То есть почти на 180 грн больше.

Также выросли штрафы. Если не оплачивать дополнительную работу: вечером, на выходных, работодатель в 2018 году рисковал заплатить штраф в размере 32 тыс. 230 грн, а в 2019-м – 41 тыс. 730 грн. За задержку заработной платы в 2018 году предусмотрено наказание в размере 11 тыс. 169 грн, а в 2019-м – 12 тыс. 519 грн.

Как повысили минималку в Украине pixabay.com

Отметим, что главная причина, по которой работодатели отказываются оформлять сотрудников, – попытка сэкономить на налогах. При "белой" зарплате в 15 тыс. грн необходимо заплатить 6,2 тыс. грн государству. Эти деньги идут на пенсии, ремонт дорог, зарплаты бюджетников, армию и т. д.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, в консенсус-прогнозе МЭРТ предполагают, что в 2020 году средняя зарплата составит 11,4 тыс. грн, а в 2021-м – 14,2 тыс. Ускорение динамики роста через два года объясняется с расчетами на более успешную экономическую ситуацию в стране. Так, в основном прогнозе МЭРТ заложено поэтапное увеличение роста ВВП с 2,9% до 3,9% за год. Это, в том числе, отобразится и на размере заработных плат.