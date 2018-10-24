Новая масштабная финансовая пирамида в Украине: как работает 

В Украине работает российская финансовая компания "Кэшбери", которую в РФ Центробанк признал финансовой пирамидой. "Старые" вкладчики получают прибыль за счет новых клиентов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Изначально сервис обещал выполнять функции банка – брать "лишние" деньги у тех, кто хочет заработать, и отдавать их под проценты тем, кому срочно понадобились средства. Но если банк по самым выгодным условиям берет депозиты под 20% годовых, то в "Кэшбери" обещают умножить инвестицию в 3-6 раз. То есть если вложить 10 тыс. грн, якобы, получить назад можно будет уже 60 тыс. Но просто так открыть вклад не получится.

"Инвесторы" получают своих наставников, присоединяются к партнерской программе, отдают собственные деньги и зарабатывают на привлеченных новых клиентах. Такой принцип в России признали "финансовой пирамидой".

Для партнеров есть несколько "тарифов". Они должны собирать деньги и выдавать микрозаймы частным лицам, кредиты бизнесу, займы в криптовалюте или под залог имущества. В России открыли 169 офисов с региональными представительствами "Кэшбери", 170-й – в Киеве. Он появился еще летом. Тогда из Москвы приехал "бриллиантовый директор", который якобы достиг вершины мастерства и вместе со своей командой принял решение искать сторонников в Украине. Интересно, что украинский офис так и не появился в "карте" на официальном сайте "Кэшбери" и найти его можно только с помощью закрытых телеграмм-чатов, контактами "делятся" только в личных сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о сети "обнальщиков", которые работают в "темной части" интернета.