Новая глава НКРЭКУ рассказала, что будет с ценами на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время не будет рассматривать вопрос повышения цены на электроэнергию для населения.

"В краткосрочной перспективе такой вопрос некритичный. Было бы неправильно его рассматривать, не разобравшись досконально", – заявила глава регулятора Оксана Кривенко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, новому составу НКРЭКУ понадобится некоторое время на изучение обстановки, прежде чем он сможет решать сложные и дискуссионные вопросы.

Напомним, что 6 июня Кривенко стала председателем Национальной комиссии в сферах регулирования энергетики и коммунальных услуг. Она заняла место Дмитрия Вовка, указ об отставке которого 26 мая подписал президент Украины Петр Порошенко

До этого Кривенко работала замом директора одного из департаментов НКРЭКУ.

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