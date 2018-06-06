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Новая глава НКРЭКУ рассказала, что будет с ценами на электроэнергию

2.1тЧитать новость на украинском

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время не будет рассматривать вопрос повышения цены на электроэнергию для населения.

"В краткосрочной перспективе такой вопрос некритичный. Было бы неправильно его рассматривать, не разобравшись досконально", – заявила глава регулятора Оксана Кривенко, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, новому составу НКРЭКУ понадобится некоторое время на изучение обстановки, прежде чем он сможет решать сложные и дискуссионные вопросы.

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Напомним, что 6 июня Кривенко стала председателем Национальной комиссии в сферах регулирования энергетики и коммунальных услуг. Она заняла место Дмитрия Вовка, указ об отставке которого 26 мая подписал президент Украины Петр Порошенко

До этого Кривенко работала замом директора одного из департаментов НКРЭКУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как летом в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объект
НКРЭКУ
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