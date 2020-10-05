Новая "экспертиза" НАБУ по делу "Роттердам+" не имеет никакого юридического значения, – адвокат

Новая экспертиза, выполненная близко к НАБУ частным экспертом уже после официального закрытия дела "Роттердам +", не имеет никакого доказательного значения и не может быть основанием для пересмотра решения САП и Высшего антикоррупционного суда о закрытии этого дела из-за отсутствия в ней состава преступления.

Об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке в своей колонке для издания OBOZREVATEL.

"Указанный вывод не имеет никакого доказательного значения и может быть использован в суде, поскольку, во-первых, он составлен в внепроцессуального способ, а именно после закрытия уголовного производства, а во-вторых, он базируется на все тех же неофициальных сведениях, файлах Excel, справках специалистов-детективов, которые не могут быть объектом экспертного исследования ", – отметил адвокат.

Кроме того, по словам Трекке, есть все основания утверждать, что частная експертка Ирина Педь, которая выполнила эту экспертизу, является ангажированным и предвзятым.

"Существуют большие сомнения в независимости эксперта, поскольку это не первый случай, когда експертка Ирина Педь составляет для детективов НАБУ необходимые им выводы", – отметил адвокат.

В частности, Соломенский районный судом ранее уже задокументирован факт использования детективами НАБУ експертка Ирины Педь для составления "правильных" в их понимании выводов экспертиз в других уголовных процессах.

Кроме того, адвокат Трекке со ссылкой на данные системы ProZorro отметил, что ООО "Экспертная группа ЕС Энд Ди", руководительницей которой является Ирина Педь, по неизвестным причинам чаще всего становится победителем закупок, который проводит НАБУ.

"Учитывая это, использование заключения, полученного в период после закрытия производства, составленный ангажированным и необъективным экспертом, является недопустимым. Он не может быть основанием для отмены постановления о закрытии уголовного производства", – подчеркнул адвокат.

Напомним, что 2 октября, через месяц после закрытия дела "Роттердам +", представители НАБУ заявили, что частный эксперт будто подтвердил предположение детективов по убыткам от действия формулы в размере 39900000000 грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу, за год получила от НАБУ 520 тыс. Грн без проведения открытых тендеров. К сотрудничеству с НАБУ компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву, оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам +" была закрыта прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск екснардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после должного анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС совместно обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

11 августа 2020 финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам +". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и со стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Педь, которая делала экспертизу по заказу завода группы Приват и вроде установила убытки по делу "Роттердам +" на сумму в 40 млрд гривен, связанная с окружением президента Украины Владимира Зеленского.