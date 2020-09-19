НКРЭКУ и Укрэнерго должны обеспечивать выплаты за зеленую электроэнергию, – Шмыгаль

Мария Шевчук Экономика 14:42, 19.09.2020

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и ЖКХ, а также компания "Укрэнерго" должны обеспечивать возможность полных расчетов за произведенную зеленую электроэнергию в Украине.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы понимаем, что регуляторы, НКРЭКУ , "Укрэнерго" должны соответственно управлять рынком и провести соответствующую регуляцию на рынке, которая позволит рассчитываться с "зеленой" энергетикой в тех параметрах, которые мы имеем на сегодня", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что для обеспечения текущих оплат за зеленую электроэнергию НКРЭКУ должно обеспечивать баланс производства электроэнергии и выплат. Для того, чтобы ситуация улучшалась, правительство на заседании Антикризисного энергетического штаба 18 сентября дал поручение создать соответствующие комиссии.

"Вопрос к регулятору, как они отрегулируют баланс энергетического рынка. И мы с вами сегодня дали соответствующие поручения на антикризисном штабе – создать соответствующие комиссии, которые будут контролировать регулятора с точки зрения поддержания баланса и поддержания порядка на рынке энергетики", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения Меморандума между Кабинетом министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на зеленую энергетику.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-их, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача Закона – реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд гривен ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.

При этом, как отмечают эксперты, "Гарантированный покупатель" не может обеспечивать 100% оплаты за зеленую электроэнергию с августа текущего года (как предусмотрено в меморандуме, и законодательстве) в связи с невозможностью продать ток по рыночным ценам через манипуляции, которые есть на рынка электроэнергии, а также из-за более 20 млрд гривен долгов со стороны НЭК "Укрэнерго".

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