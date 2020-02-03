НКРЭКУ ограничивает экспорт электроэнергии в интересах РФ – депутат

Намерения НКРЭКУ ввести дополнительные платежи для экспортеров электроэнергии сделает отечественный ток неконкурентоспособным на европейском рынке, что соответствует интересам России. Об этом написал народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.

"НКРЭКУ вместо того, чтобы ограничить импорт электроэнергии из СНГ, принялась делать противоположное – ограничивать экспорт украинской электроэнергии в Европу. Для этого для экспортеров пытаются изменить Кодекс системы передачи, обложив экспорт тока новыми платежами. Это сделает украинскую энергию неконкурентоспособной на европейском рынке. То есть речь идет, фактически, о блокировании связей Украины с ЕС в электроэнергетическом секторе", – написал Бондарь.

Он напомнил, что это предложение отраслевого регулятора уже раскритиковали представители Секретариата европейского Энергосообщества, отметив, что принятие такого решения противоречит обязательствам Украины в рамках евроинтеграции.

"Логично, что позиция НКРЭКУ возмутила европейцев. Секретариат европейского Энергосообщества выступил с резкой критикой такой инициативы, поскольку она не только экономически абсурдна (ухудшает экономическое положение украинских энергокомпаний, лишая их сбыта тока на 400 млн. долл. ежегодно), но и грубо противоречит обязательствам, взятым на себя Украиной перед ЕС", – отметил Бондарь.

По мнению депутата, позиция НКРЭКУ относительно экспортеров тока является капитулянтской и антигосударственной, поскольку это решение приведет к ухудшению отношений Украины с ЕС.

"Вместо политики удаления от России и сближения с Евросоюзом проталкиваются регуляторные решения, направленные на конфронтацию с западными союзниками Украины и выгодны России, которая захватывает все большее влияние на украинском энергорынке", – считает Бондарь.

Он не исключил, что такая позиция Комиссии связана с личностью нового главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, который долгое время работал в компании VS Energy, владельцами которой являются российские бизнесмены А.Бабаков, Е.Гинер, М.Воеводин, М.Спектр, и сейчас может действовать в интересах россиян.

"Бывший работодатель Тарасюка Александр Бабаков тесно связан с Кремлем и с 2012 года является официальным спецпредставителем В. Путина по связям с организациями соотечественников за рубежом. Бабаков является членом Совета Федерации от Тамбовской области, входит в комитет по международным вопросам. Это наталкивает на предположение, что действия главы НКРЭКУ вполне могут быть обусловлены интересами российского политического руководства", – написал Бондарь.

Напомним, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подготовила проект изменений в Кодекс системы передачи, которым предусматривается распространение платы Оператору системы передачи, функцию которого выполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

Ранее Энергетическое сообщество Европейского Союза обратилось к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения в Кодекс системы передачи в части введения тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, поскольку это противоречит европейской практике и законодательству.

Компании-поставщики электроэнергии в коллективном заявлении предупредили, что в случае принятия НКРЭКУ изменений в Кодекс системы передачи экспорт электроэнергии может полностью прекратиться.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram