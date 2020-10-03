НКРЕКП должна пересмотреть стимулирующий тариф на распределение электроэнергии в соответствии с решением Нацсовета реформ

Национальный Совет реформ хочет уменьшить бюрократические процедуры при присоединении к электросетям и переложить часть стоимости присоединения на оператора системы распределения. Но для этого нужно пересмотреть параметры стимулирующего тарифообразования на распределение электроэнергии.

Об этом сообщила нардеп Людмила Буймистер, принимавшая участие в разработке проекта реформы.

По словам Буймистер, реформа присоединений к электросетям включает в себя 2 составляющие – ускорения процедуры присоединения к сетям и значительное снижение ее стоимости.

"Для уничтожения бюрократических процедур мы предлагаем создать "единое окно" согласования документов, создать открытый доступ к кадастровым реестров и карты размещения энергетических объектов. Эти шаги позволят сократить время присоединений с 300 дней до 97 дней", – сообщила депутат.

По словам Буймистер, первым шагом к снижению стоимости присоединения стало внедрение стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения. Сейчас для завершения реформы необходимо создать условия, при которых оператор системы распределения (ОСР) будет платить подстанционного часть стоимости присоединения вместо клиента. По мнению нардепа, это позволит снизить стоимость присоединений на 25-46% в зависимости от региона и типа присоединения.

"Согласно нашей концепции, клиент будет платить только за линии, которые будут проведены к его объекту. Строить или усиливать подстанции будет ОСР за свой счет. Но, чтобы реформа состоялась, НКРЕКП должна пересмотреть доходность энергокомпаний на старые активы в стимулирующем тарифе. На заседании Нацсовета реформ все согласились, что это должно быть ставка менее 5%, а то и 6-7%", – подчеркнула Буймистер.

Эти шаги, по ее словам, позволят сделать существенный прорыв в комфорте процедуры присоединений и как следствие – позиции страны в рейтинге Doing Business.

"Сейчас ситуация критическая: в рейтинге Doing Business Украина находится на 128 месте из 190 стран по качеству процедуры присоединений к сетям. Это означает, что когда инвестор выбирает, куда ему вкладывать деньги, то у него есть 128 лучших вариантов перед тем, как он дойдет в этом списке к Украине. А на практике – в Украине бизнес иногда ждет по 1,5-2 года и платит по несколько миллионов, что получить подключение к электроэнергии", – поделилась нардеп.

Отметим, ранее председатель исполнительного комитета Нацсовета Реформ Михаэль Саакашвили заявил, что снизить стоимость присоединений к электросетям обязав энергораспределяющие компании платить за мощность присоединения самостоятельно при условии пересмотра стимулирующего тарифа.