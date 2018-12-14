МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Ниже моего достоинства": Лукашенко раскрыл подробности извинения перед Путиным

3.4тЧитать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не извинялся перед российским лидером Владимиром Путиным после дискуссии о цене на газ.

"Да Господь с вами! Я бы ниже моего достоинства посчитал за это извиняться. Российские СМИ необъективно осветили те события в Санкт-Петербурге", — сообщил он журналистам.

Новости
''Захватим Беларусь!'' Россиян разгневал поругавшийся с Путиным Лукашенко

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря Лукашенко и Путин устроили жаркий спор. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа, для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян — $70 (в соседней Смоленской области). Путин возразил ему, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130.

После этого Лукашенко в комментарии журналистам заявил, что ему пришлось "извиниться перед хозяином".

Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Место
Беларусь
Тег
газ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
12
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
картошка продал белорусь! белорусь уже окупирована! осталось только сместить картошку
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги