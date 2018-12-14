"Ниже моего достоинства": Лукашенко раскрыл подробности извинения перед Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не извинялся перед российским лидером Владимиром Путиным после дискуссии о цене на газ.

"Да Господь с вами! Я бы ниже моего достоинства посчитал за это извиняться. Российские СМИ необъективно осветили те события в Санкт-Петербурге", — сообщил он журналистам.

Александр Лукашенко РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря Лукашенко и Путин устроили жаркий спор. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа, для беларусов топливо стоит $130 за тысячу кубометров, а для россиян — $70 (в соседней Смоленской области). Путин возразил ему, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130.

После этого Лукашенко в комментарии журналистам заявил, что ему пришлось "извиниться перед хозяином".