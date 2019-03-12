Никто не поедет: США объявили жесткий бойкот России

Посол США в России Джон Хантсман не поедет на предстоящий 6-8 июня Петербургский международный экономический форум, пока основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом.

Об этом сообщила со ссылкой на источники газета Financial Times, передает "Дождь". По ее данным, об этом глава дипмиссии США сказал представителям американского бизнеса в России в феврале. В посольстве США в РФ от комментариев отказались, уточняет издание.

По информации газеты, посетить форум пока не планирует и никто из руководителей крупнейших американских компаний.

"Это может случиться с каждым", — заявил один из бизнесменов, имея в виду арест Майкла Калви.

С момента задержания Калви некоторые американские компании уже отменили запланированные инвестиционные поездки в Россию, либо обращались за консультациями о мерах безопасности для работающих в России сотрудниках — гражданах США, рассказали другие источники FT.

Майкл Калви Радио Свобода

FT напомнила, что многие известные американские инвесторы и топ-менеджеры американских компаний, работающих в России, дружат с Калви и его семьей. По словам источников издания, у них складывается впечатление, что президент РФ Владимир Путин поддерживает уголовное преследование Калви. Дело Калви нанесло ущерб инвестиционному климату в России, и нехватка иностранных инвесторов в Петербурге будет ясным признаком этого, заявил работающий в Москве высокопоставленный иностранный топ-менеджер.

В пресс-службе Baring Vostok заявили, что компания считает экономический форум в Петербурге важным мероприятием и часто в нем участвовала. "Что касается этого года, у нас еще не было возможности об этом подумать", — прокомментировал представитель компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Гражданин США был задержан российскими силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

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