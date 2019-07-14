"Никто не использует!" В США топ-чиновник раскрыл "обман" биткоина

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал биткоин спекулятивной валютой и заявил, что его никто не использует.

Впрочем он также согласился с тем, что некая глобальная криптовалюта могла бы устранить необходимость в резервных валютах, главной из которых является доллар США, передает ForkLog.

"Это возможно, но в действительности мы не видим массового принятия. Биткоин — хороший пример. Почти никто не использует его как платежное средство, это спекулятивное средство накопления", — подчеркнул он.

Пауэлл отметил, что о сценарии с устранением резервных валют говорят еще с самого появления криптовалют. Гипотетически финансовая система, включая ФРС, могла бы полностью трансформироваться, а в США могли бы ходить разные валюты одновременно, что стало бы возвратом к более ранней эпохе.

Биткоин

Однако стоит добавить, что все это, с большей долей вероятности, было сказано с целью указать на отсутствие массового принятия криптовалют как платежного средства на примере биткоина и продемонстрировать, насколько невероятным является отказ от резервных валют.

Несмотря на это, глава ФРС четко заявил, что не стоит рассчитывать на то, что доллар США всегда будет мировой резервной валютой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что криптовалюты не являются деньгами, их ценность основывается на "тонком воздухе". А единственная реальная валюта – доллар.

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