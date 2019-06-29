"Никому ничего не должны!" Стало известно о дерзкой выходке Кремля для ПАСЕ

В России заявили, что страна не имеет задолженности перед Советом Европы, пока не подписан документ-протокол о сумме и графике платежей.
Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, передает "Коммерсант". Он подчеркнул, что до 30 июня взносы по долгу не могут быть выплачены .
По словам Сторчака, несмотря на возобновления участия России в ПАСЕ, правительство еще не составило график платежей в бюджет Совета Европы. Сейчас якобы есть только политическое решение, а необходимые документы не оформлены.
"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ – протокол, меморандум – вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит", – заявил Сторчак.
Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.
Иллюстрация. РФ в ПАСЕ
Коллаж
Как известно, Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру. 1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
В свою очередь, партия "Слуга народа" выступила против выхода украинской делегации из ПАСЕ.
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