"Никому не давайте телефон!" Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества

В Украине мошенники придумали новый способ выманить деньги у людей с помощью мобильного телефона.

"На улице подходят две девушки, спрашивают улицу, где она находится, ты объясняешь, делают вид что не понимают, говорят приехали в этот город первый раз, просят позвонить, даешь телефон, трубки не поднимают", – пишет пользователь с ником Пугачиха на форуме kidstaff.

По ее словам, после этого одна из девушек просит отправить СМС.

"Когда первая стоит рядом, отправляет СМС, вторая мило беседует. Приходит на мой телефон СМС, первая говорит второй: "представляешь она тоже опаздывает". После переписки отдает телефон, благодарят и прощаемся", – пишет женщина.

После этого она попыталась купить продукты в маркете, но оказалось, что денег на карте уже нет.

"Проверяешь еще раз, идешь в банкомат, видишь остаток 7 грн. Звонишь в Приват, ничего не понимаешь, где деньги? Заходишь в Приват24 и шок, шок, шок. Да это ошибка, но вспоминаешь историю и понимаешь, как тебя две студентки сегодня развели. За это время через СМС они перевели все твои деньги, никто никому не писал, а в СМС форме отправили заявку на перевод и по СМС-коду подтвердили", – подчеркнула женщина.

"Судя по всему сначала запрос отправили на остаток на счету, потом сумму и перевели. Вот так остаться без денег, а сумма крупная... Заявление приняли. Расскажите никому телефон не давать на улице", – резюмировала она.

Мошенники придумали новый способ выманить деньги у людей с помощью мобильного телефона

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью сообщений на мобильный, где говорится о "победе" в фейковых конкурсах.

В качестве призов аферисты предлагают украинцам крупные денежные суммы и автомобили.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram