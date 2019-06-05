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/Новости экономики

"Никому не давайте телефон!" Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества

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В Украине мошенники придумали новый способ выманить деньги у людей с помощью мобильного телефона.

"На улице подходят две девушки, спрашивают улицу, где она находится, ты объясняешь, делают вид что не понимают, говорят приехали в этот город первый раз, просят позвонить, даешь телефон, трубки не поднимают", – пишет пользователь с ником Пугачиха на форуме kidstaff.

По ее словам, после этого одна из девушек просит отправить СМС.

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"Когда первая стоит рядом, отправляет СМС, вторая мило беседует. Приходит на мой телефон СМС, первая говорит второй: "представляешь она тоже опаздывает". После переписки отдает телефон, благодарят и прощаемся", – пишет женщина.

После этого она попыталась купить продукты в маркете, но оказалось, что денег на карте уже нет.

"Проверяешь еще раз, идешь в банкомат, видишь остаток 7 грн. Звонишь в Приват, ничего не понимаешь, где деньги? Заходишь в Приват24 и шок, шок, шок. Да это ошибка, но вспоминаешь историю и понимаешь, как тебя две студентки сегодня развели. За это время через СМС они перевели все твои деньги, никто никому не писал, а в СМС форме отправили заявку на перевод и по СМС-коду подтвердили", – подчеркнула женщина.

"Судя по всему сначала запрос отправили на остаток на счету, потом сумму и перевели. Вот так остаться без денег, а сумма крупная... Заявление приняли. Расскажите никому телефон не давать на улице", – резюмировала она.

Мошенники придумали новый способ выманить деньги у людей с помощью мобильного телефона

Мошенники придумали новый способ выманить деньги у людей с помощью мобильного телефона

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью сообщений на мобильный, где говорится о "победе" в фейковых конкурсах.

В качестве призов аферисты предлагают украинцам крупные денежные суммы и автомобили.

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Читайте все новости по теме "мошенничество в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
мошенничество в Киеве
Место
Украина
Теги
аферамошенники
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