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8 сентября • обновлено в 12:55
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Земельну реформу почнемо з малих батьківщин нинішньої влади

7.7т Читать материал на украинском

Для України, без перебільшення, земельне питання завжди було і буде визначальним. Я, як політик і вчений з досвідом, не розумію як можна зробити цивілізований ринок землі за 3 місяці. Сьогодні фермери і середній агробізнес підказує, що його можна зробити цивілізованим лише навколо ідеї, що право приватної власності на землю сільськогосподарського призначення будуть мати лише громадяни України, які постійно живуть і ефективно на ній працюють. Сподівання на іноземця-бізнесмена, який прийде і всіх врятує – шлях в нікуди. Я не знаю жодної країни у світі, де б такі складні реформи відбувалися в форматі, який запропонувала нинішня влада.

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Поки йде напрацювання законопроектів та інструментів контролю, слід запустити декілька пілотних проектів. Оскільки ініціатори швидкого створення ринку землі – нинішня влада, я пропоную ці пілотні проекти реалізуват в Городнянському районі Чернігівської області, де народився прем`єр-міністр, в Бердичівському, де народився нинішній спікер, та Криворізькому районі, звідки родом Президент Зеленський.

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Темы
Аграрный рынок Рынок земли в Украине Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
реформа рынок земли
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
В Криворізькому районі під відвали, шахти та кар'єри - і так всю землю дядько Ринат та індус розібрали
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Я, як політик і ВЧЕНИЙ!!! З!!! ДОСВІДОМ!!!..." - ні-і-і-і, що не кажіть, та ПОВТОРЮЮСЬ: можна вирвати Томенка з села, але вирвати село з Томенка - НЕ-МО-ЖЛИ-ВО. ПОВНИЙ комплекс неповноцінності.
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