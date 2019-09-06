Для України, без перебільшення, земельне питання завжди було і буде визначальним. Я, як політик і вчений з досвідом, не розумію як можна зробити цивілізований ринок землі за 3 місяці. Сьогодні фермери і середній агробізнес підказує, що його можна зробити цивілізованим лише навколо ідеї, що право приватної власності на землю сільськогосподарського призначення будуть мати лише громадяни України, які постійно живуть і ефективно на ній працюють. Сподівання на іноземця-бізнесмена, який прийде і всіх врятує – шлях в нікуди. Я не знаю жодної країни у світі, де б такі складні реформи відбувалися в форматі, який запропонувала нинішня влада.

Поки йде напрацювання законопроектів та інструментів контролю, слід запустити декілька пілотних проектів. Оскільки ініціатори швидкого створення ринку землі – нинішня влада, я пропоную ці пілотні проекти реалізуват в Городнянському районі Чернігівської області, де народився прем`єр-міністр, в Бердичівському, де народився нинішній спікер, та Криворізькому районі, звідки родом Президент Зеленський.

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