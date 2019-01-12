"Никогда не был настолько в д*рьме": в Крыму оккупанты пробили очередное дно

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти совсем не занимаются ремонтом и очисткой дорог, в результате чего улицы в разных городах полуострова превратились в непроходное болото.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. Она привела доказательства – фото дорог в Феодосии, Севастополе и поселке Эди Къую. В сети бурно отреагировали на ситуацию и оставили много гневных комментариев.

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

"С дорогами у нас что-то ужасное творится. Даже в центре были завалы снега,теперь зато реки,под которыми лёд. Такого беспорядка не помню даже в 90х", - коммент жительницы. А чего это 90-е так активно поминают? Чтобы не написать никогда? Никогда Крым не был настолько в д*рьме", - написала блогер.

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму twitter.com/KrimRt

п.Солхат

Тихий,уютный,приятный во всех отношениях городок

Грин,Алые паруса,Бегущая по...? По дерьму и мерзости гавани pic.twitter.com/2xCkbQkaUA — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.

Как Богом Данная к НГ подготовилась pic.twitter.com/DcPAMaNK3r — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 11 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина по примеру Евросоюза намерена развивать рынок частных компаний, предоставляющих услуги по содержанию автомобильных дорог. Частные предприятия работают уже в 11 областях, с ними заключают специальные долгосрочные контракты.

По итогам 2018 года на ремонт дорог государственного значения из дорожного фонда Украины было выделено более 20 млрд грн. Все эти средства были использованы на 100%.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!