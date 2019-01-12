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"Никогда не был настолько в д*рьме": в Крыму оккупанты пробили очередное дно

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В аннексированном Россией Крыму так называемые власти совсем не занимаются ремонтом и очисткой дорог, в результате чего улицы в разных городах полуострова превратились в непроходное болото.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. Она привела доказательства – фото дорог в Феодосии, Севастополе и поселке Эди Къую. В сети бурно отреагировали на ситуацию и оставили много гневных комментариев.

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

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''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах

"С дорогами у нас что-то ужасное творится. Даже в центре были завалы снега,теперь зато реки,под которыми лёд. Такого беспорядка не помню даже в 90х", - коммент жительницы. А чего это 90-е так активно поминают? Чтобы не написать никогда? Никогда Крым не был настолько в д*рьме", - написала блогер.

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Дороги в Крыму

Дороги в Крыму

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина по примеру Евросоюза намерена развивать рынок частных компаний, предоставляющих услуги по содержанию автомобильных дорог. Частные предприятия работают уже в 11 областях, с ними заключают специальные долгосрочные контракты.

По итогам 2018 года на ремонт дорог государственного значения из дорожного фонда Украины было выделено более 20 млрд грн. Все эти средства были использованы на 100%.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсетидороги
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
По Гуглу это фото сделаны лет 10 назад при властях Украины. На картах Гугл дороги в отличном состояние.
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Юг Руси
Юг Руси
''Ямы по 40 см!'' Сеть шокировали дороги в Карпатах
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ЕбашРусню Андрей
ЕбашРусню Андрей
РУССКИЙ... Психически болен : страдает манией величия и шовинизма. Причисляет себя к "Третьему Риму", но являет собой второй Содом и Гоморру. Агрессивен, что подтверждается его постоянным захватом чужих территорий, при этом самоутверждается там как хозяин и всё вокруг считает своим, ЗАГАЖИВАЯ как у себя дома...
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