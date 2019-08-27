"Никаких украинцев!" В Польше разгорелся громкий межнациональный конфликт

В Польше поднялась новая волна антиукраинских настроений – катализатором стал скандал в городе Гдыня.

В частности, в объявлении о приеме на работу повара на зарплату 17 злотых в час (110 гривен) в ресторан “У Кашуба” была приметка: “Никаких украинцев или им подобных. Только ответственные люди”, сообщает "Укррудпром".

Мэр польского города Войцех Щурек уже осудил владельца ресторана Гжегоша Булльманна за ксенофобию.

В то же время сам Булльманн не стал комментировать инцидент, ссылаясь на болезнь, а его представители извинились.

Однако ни реакция мэра, ни извинения ресторана не смягчили скандал.

При этом мнения поляков относительно данной ситуации разделились. Одни осуждают Булльманна за расизм, а другие жалуются "на недобросовестность и безответственность украинских сотрудников".

В объявлении о приеме на работу в ресторан была приметка: “Никаких украинцев или им подобных" "Укррудпром"

“Украинцы трудолюбивы и неприхотливы, они спасают польский рынок труда в том время, как поляки выезжают на заработки в более богатые страны Запада. Более того, введение безвизового режима для граждан Украины привело к нервозности на польском рынке труда. Работодатели стали опасаться, что украинских сотрудников переманят в Германию, например”, – сообщил Кшиштоф Инглот – гендиректор польского кадрового агентства, которое, в том числе подбирает кадры в Украине.

“Все чаще слышу нарекания бизнесменов на недобросовестность и безответственность украинских сотрудников. Хозяин одного кафе жаловался знакомой на то, что украинец ушел с работы без предупреждения, пришлось срочно искать ему замену. Часто слышу, что украинцы любят выпить, бывают случаи воровства. Среди них есть и националисты", – резюмировал владелец варшавской пекарни Тадеуш Крупа.

Владелец ресторана Гжегош Булльманн не стал комментировать инцидент "Укррудпром"

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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