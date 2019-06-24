"Не Россия начала": Москва жестко отсекла примирение с Западом

Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом об отмене санкций, и не намерена делать примирительных шагов первой.
Об этом заявил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько, передает ТАСС. По его мнению, в ЕС "должна накопится критическая масса негативного отношения" к экономическому противостоянию, чтобы политика Брюсселя в отношении России изменилась в позитивную сторону.
"Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги",— сказал Приходько.
Санкции против России
"Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют", - заключил первый замглавы аппарата правительства РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.
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