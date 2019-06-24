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"Не Россия начала": Москва жестко отсекла примирение с Западом

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Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом об отмене санкций, и не намерена делать примирительных шагов первой.

Об этом заявил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько, передает ТАСС. По его мнению, в ЕС "должна накопится критическая масса негативного отношения" к экономическому противостоянию, чтобы политика Брюсселя в отношении России изменилась в позитивную сторону.

"Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги",— сказал Приходько.

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Санкции против России

Санкции против России

"Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют", - заключил первый замглавы аппарата правительства РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
санкции РоссияЕвросоюз
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Не Россия начинала это санкционное противостояние ? А если подумать с чего началось это самое противостояние ? Умеем ?
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5
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Меня зовут- Добрый кот, умеем! Например 2012 год, Список Магницкого... А потом Штатам стало очень обидно, что Крым уплыл из-под носа и понеслась...
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0
1
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют", - заключил первый замглавы аппарата правительства РФ. Это он намекает что надо ещё добавить полезные санкции.
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6
1
Иванова Раиса
Иванова Раиса
Александрович Алексей, ту супер легку нафту яку білорусам продавали?
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0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
UaDonetsk Umka, Например? Перестать газ-нефть покупать? ну-ну...
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0
3
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Да ,,..это именно так...молодец Путин
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3
4
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Сидоров Андрей, у тебя язык не болит ?
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4
0
Юг Руси
Юг Руси
Сидоров Андрей, +
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