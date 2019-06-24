"Не Россия начала": Москва жестко отсекла примирение с Западом

Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом об отмене санкций, и не намерена делать примирительных шагов первой.

Об этом заявил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько, передает ТАСС. По его мнению, в ЕС "должна накопится критическая масса негативного отношения" к экономическому противостоянию, чтобы политика Брюсселя в отношении России изменилась в позитивную сторону.

"Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги",— сказал Приходько.

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Санкции против России

"Остается рассчитывать, что здравый смысл и прагматизм рано или поздно восторжествуют", - заключил первый замглавы аппарата правительства РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Совет Евросоюза официально продлил до 23 июня 2020 года санкции, введенные из-за аннексии Крыма Россией.

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