'Нибулон' предостерег от сотрудничества с предприятиями-двойниками

Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "НИБУЛОН" (код ЕГРПОУ 14291113, юридический адрес: Каботажный спуск, 1, г. Николаев, 54002) официально сообщает, что не имеет никакого отношения и никаких юридических, финансовых, имущественных, договорных и других обязательств по:

- ТОВ "НИБУЛОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40191252);

- ТОВ "НИБУЛОН ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 39429375);

- ТОВ "НИБУЛОН АГРО" (код ЄДРПОУ 40188412);

- ТОВ "ІНВЕСТ БУД НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39977365);

- ТОВ "АГРОФОНД-НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39977255);

- ТОВ "НІБУЛОН ЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 39972037);

- ТОВ "ЗЕРНО ТРЕЙД НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39970401);

- ТОВ "НІБУЛОН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39960440);

- ТОВ "НІБУЛОН РІ" (код ЄДРПОУ 39977098);

- ТОВ "АВТО ТРАНС НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39977166);

- ТОВ "НІБУЛОН ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 39970218);

- ТОВ "НІБУЛОН БЕЗПЕКА" (код ЄДРПОУ 39971929);

- ТОВ "АГРО ГРУП НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39960503);

- ТОВ "НІБУЛОН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39955818);

- ТОВ "НІБУЛОН ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39955430);

- ТОВ "АГРО НІБУЛОН" (код ЄДРПОУ 39720912);

- ТОВ "НІБУЛОН АГРОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40663895);

- ТОВ "НІБУЛОН+" (код ЄДРПОУ 40001151);

- ТОВ "НІБУЛОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40979093);

- ТОВ "НІБУЛОН АГРО ОПТ" (код ЄДРПОУ 42011072);

- "NIBULON-AGRO" LTD (Company number 12101521).

Должностные лица вышеупомянутых предприятий также никоим образом не связаны с ООО СП "НИБУЛОН". Использование коммерческого (фирменного) наименования нашего предприятия в наименовании этих компаний не согласовывалось с ООО СП "НИБУЛОН". Учитывая это, любые претензии к ООО СП "НИБУЛОН" в отношении хозяйственной деятельности указанных предприятий приниматься и рассматриваться не будут.

Кроме того, в начале июля в фейсбуке появилась страничка Nibulon Finance , которая предлагает переход на сайт для оформления микрозаймив. Ни указанная страница, ни указанный на ней сайт, ни информация о предложениях любых товаров/услуг, содержащаяся на них, никакого отношения к ООО СП "НИБУЛОН" так же не имеют.

Обозначения (слова) "НІБУЛОН", "NIBULON", "НИБУЛОН" являются объектами права интеллектуальной собственности, личные неимущественные и имущественные права интеллектуальной собственности на которые принадлежат ООО СП "НИБУЛОН". В частности, эти обозначения (слова) является коммерческим (фирменным) наименованием нашей компании, начиная с 1991 года ("НІБУЛОН" - на государственном языке, "NIBULON" - при использовании латиницы, "НИБУЛОН" - в переводе на русский язык соответственно). Также эти обозначения (слова) являются зарегистрированными знаками для товаров и услуг, права интеллектуальной собственности на которые удостоверяются свидетельствами Украины на знаки для товаров и услуг №№74128, 74129, 74130 от 15.03.2007. Приведенная информация сохраняется в режиме свободного доступа в соответствующих государственных реестрах.

"Поскольку ООО СП "НИБУЛОН" не предоставляло разрешения любым другим лицам на использование своих коммерческого (фирменного) наименования, зарегистрированных знаков для товаров и услуг и сходных с ними обозначений, использование этих объектов права интеллектуальной собственности и сходных с ними обозначений без такого разрешения со стороны ООО СП "НИБУЛОН" является неправомерным", - говорится в сообщении.

ООО СП "НИБУЛОН" обращается к Государственной фискальной службе Украины, Антимонопольному комитету Украины, Министерству внутренних дел Украины, Офису Генеральному прокурора Украины с просьбой обратить внимание на деятельность этих компаний.

"К сожалению, это не первый случай использования авторитета и репутации известной компании. Будьте бдительны и внимательно проверяйте партнеров, с которыми планируете начать сотрудничество. Чтобы вас не ввели в заблуждение, сначала позвоните в офис нашей компании и уточните, тот ли это "НИБУЛОН". Обращаемся ко всем с просьбой сообщать о случаях использования имени компании в корыстных целях", - отмечают в компании.