Украина станет независимой от газа РФ? У Шустера озвучили вердикт

Почти 90% граждан считают, что Украина может стать независимой от российского газа.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди зрителей политического-ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В частности, 88% процентов присутствующих в студии украинцев выразили уверенность, что нашей стране удастся выйти из-под контроля Москвы в газовой сфере. Еще 12 % проголосовали за вариант "нет".
Независимость Украины от газа РФ: у Шустера озвучили вердикт
Примечательно, что результаты опроса, проведенного в начале программы до дискуссии, совпали с окончательными данными в конце ток-шоу.
Независимость Украины от газа РФ: у Шустера озвучили вердикт
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что Россия продвигает в Украину прямые поставки газа.
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