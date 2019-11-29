Украина станет независимой от газа РФ? У Шустера озвучили вердикт

Почти 90% граждан считают, что Украина может стать независимой от российского газа.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди зрителей политического-ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, 88% процентов присутствующих в студии украинцев выразили уверенность, что нашей стране удастся выйти из-под контроля Москвы в газовой сфере. Еще 12 % проголосовали за вариант "нет".

Независимость Украины от газа РФ: у Шустера озвучили вердикт

Примечательно, что результаты опроса, проведенного в начале программы до дискуссии, совпали с окончательными данными в конце ток-шоу.

Независимость Украины от газа РФ: у Шустера озвучили вердикт Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что Россия продвигает в Украину прямые поставки газа.

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