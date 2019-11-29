Главная Новости
30 ноября • обновлено в 00:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украина станет независимой от газа РФ? У Шустера озвучили вердикт

1.2т
Читать материал на украинском

Почти 90% граждан считают, что Украина может стать независимой от российского газа.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди зрителей политического-ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 29 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, 88% процентов присутствующих в студии украинцев выразили уверенность, что нашей стране удастся выйти из-под контроля Москвы в газовой сфере. Еще 12 % проголосовали за вариант "нет".

Новости
Не политическая, а европейская: Оржель озвучил условия Украины для России по цене на газ

Независимость Украины от газа РФ: у Шустера озвучили вердикт

Независимость Украины от газа РФ: у Шустера озвучили вердикт

Примечательно, что результаты опроса, проведенного в начале программы до дискуссии, совпали с окончательными данными в конце ток-шоу.

Независимость Украины от газа РФ: у Шустера озвучили вердикт

Независимость Украины от газа РФ: у Шустера озвучили вердикт

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал, что Россия продвигает в Украину прямые поставки газа.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Поставки газа в Украину
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Тег
газ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
5
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
можете конечно и замерзнете на-хрен )))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, если сами Авторитетные Зрители Шоу так решили, то... тогда конечно!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги