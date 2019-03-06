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Незаконное обогащение: в Раде предложили убрать лазейку для коррупционеров

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Конституционный суд Украины, отменив статью Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение, может перечеркнуть всю работу антикоррупционных органов за предыдущие 5 лет.

Об этом заявил в эфире ObozTV внефракционный народный депутат Украины, член парламентского комитета по борьбе с коррупцией Виктор Чумак. Нардеп объяснил, какие меры может принять Верховная Рада, чтобы десятки уголовных производств относительно незаконного обогащения не были закрыты.

По его словам, президент подал законопроект, который восстанавливает действие статьи УК, но "абсолютно не возобновляет возможность применения наказания за незаконное обогащение за время до принятия решения Конституционного суда".

Нардеп заявил, что решение КСУ "является последним шагом, чтобы нивелировать всю работу антикоррупционных органов за предыдущие 5 лет перед запуском антикоррупционного суда".

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"Это страх. Там 65 производств по незаконному обогащению, из которых 30 против народных депутатов, против администрации президента, генерального прокурора", – подчеркнул депутат.

По мнению Чумака, проблему мог бы решить альтернативный законопроект, где незаконное обогащение признано "преступлением, которое длится во времени".

"Мы признаем незаконное обогащение преступлением, которое продолжается. Преступления могут быть законченными, незаконченными и теми, которые длятся во времени. Если признать преступление длящимся во времени, а фактом преступления является владение активами, которые были добыты незаконным путем или добыты вследствие неправомерных действий должностного лица, тогда не имеет значения решение Конституционного суда", – объяснил он.

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"Норма, которую мы подаем, решает этот вопрос – эти дела можно возобновить, и они будут продолжаться. А в президентском законе – нет. 5 лет работы НАБУ – коту под хвост", – подчеркнул он.

Также Чумак объяснил, почему статья УК о незаконном обогащении ни разу не была применена за все время действия с 2015 года.

"Вопрос очень простой – суды тянули. Применив ее и создав юридический прецедент наказания, не будет потом "отмазки", что мы не можем ее применять. Они ждали до тех пор, пока Конституционный суд не принял решение, которым отменил возможность привлечения кого бы то ни было по этой статье к ответственности", – заявил депутат.

Незаконное обогащение: в Раде предложили убрать лазейку для коррупционеров

ibc.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБорьба с коррупцией в Украине
Персона
Виктор Чумак
Место
Украина
Теги
Конституционный суд УкраиныВерховная Рада Украины
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