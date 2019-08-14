Имущество украинцев хотят обложить новым налогом: чего ждать

Государственная налоговая служба Украины намерена провести налоговую амнистию. Незадекларированное имущество предложат легализовать, уплатив налог – 5% от его стоимости.

Что принесет украинцам данное новшество, рассказал в эфире ObozTV экономист Олег Пендзин.

"Это касается всех. Когда мы с вами говорим о налоговой амнистии, то начинается она с нулевой декларации. Все люди заполняют декларацию со своим имуществом. Если у вас есть имущество, происхождение которого вы не можете объяснить уплаченными налогами, вы должны оценить это имущество и заплатить из него 5%. Это в случае, если вы добровольно задекларируете и добровольно заплатите", – объяснил экономист.

"Вопрос, связанный со всеобщим декларированием, также будет касаться всех, кроме пенсионеров, которые единственным источником дохода имеют пенсию. То есть, если пенсионеры имеют источник дохода, кроме пенсии, проценты по депозиту, они все равно будут декларировать свои доходы", – отметил он.

По словам эксперта, вопрос об амнистии капиталов "хорошо звучит", но касаться будет каждого гражданина: "Кто-то когда-то заработал деньги, купил какую-то квартиру, земельный участок. Если у вас нет подтверждения средств на приобретение этого имущества, вы будете обязаны заплатить с него 5%. Это в случае, если сами объявите, что это имущество у вас не имеет источника происхождения".

Пендзин также подчеркнул, что идея всеобщей налоговой амнистии осложняется "несколькими моментами" из украинского законодательства.

"Во-первых, у нас на сегодняшний момент есть ограничение 3 года исковой давности по неуплаченным налогам. Во-вторых, на сегодняшний момент нет в законе о незаконном обогащении нормы "для физических лиц, граждан". Любое имущество, которое у вас на сегодняшний момент есть, по украинскому законодательству является законным", – заявил экономист.

"И последний момент – а почему люди будут доказывать законность или незаконность приобретенного имущества? Есть презумпция невиновности. Если налоговый орган имеет какие-то претензии к вам – пусть идет и доказывает. Это его вопрос, а не человека. Пусть те, кто вводит такие интересные вещи, читают Конституцию", – заключил он.

odessa.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, команда президента Владимира Зеленского подготовила законопроект о введении в Украине всеобщего декларирования доходов граждан.

всеобщее декларирование может коснуться всех, кроме пенсионеров и тех, кто получает деньги от государства;

украинцам придется разбираться в налоговых декларациях и следить за своими доходами;

нулевая декларация может узаконить теневой заработок, но с другой стороны позволит пополнить бюджет.

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