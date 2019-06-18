"Невозможен!" "Газпром" выдвинул Украине ультиматум по транзиту

Российский "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Об этом сообщил на пресс-конференции член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец, передает ТАСС.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор", - сказал он.

"Газпром"

По его словам, РФ якобы испытывает сложности с постройкой будущего транзитного контракта из-за отсутствия понимания о том, кто выступит контрагентом.

Кузнец также предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа". По его словам, "Газпром" сделал такое предложение еще в январе 2019 года во время трехсторонних консультаций.

"Алексей Борисович (Миллер. — Ред.) озвучивал, что мы готовы рассмотреть "нулевой вариант" и вернуться к переговорам с "чистого листа", — пояснил Кузнец.

Однако, отметил политик, украинская сторона с упорством стремится поменять формат возможного мирового соглашения. Тем не менее, заключил Кузнец, Россия готова обсудить все проблемы с украинской компанией "Нафтогаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

Отметим, что 7 июня украинские политики и лидеры партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. На встрече с главой "Газпрома" они обсудили 25% скидки на поставки газа в обмен на уступки по условиям транзита голубого топлива через Украину.

В ответ на это появилась жесткая реакция "Нафтогаза".

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