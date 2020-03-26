Геращенко обратился в АМКУ из-за сильного роста цен на продукты

В связи с необоснованным ростом цен на продукты питания в Украине на фоне паники из-за карантина, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот проверил поставщиков.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии. Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев. Геращенко ожидает начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что "могло стать результатом сговора крупных оптовиков".

Он также опубликовал аналитику по завышению цен для того, чтоб СМИ и общество могли контролировать ход и результаты расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне карантина из-за коронавируса резко поднялись цены на картофель. Они взлетели до 8-10 грн/кг, что практически воловину больше, чем было неделю назад.

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