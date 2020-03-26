Главная Новости
26 марта • обновлено в 10:35
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Геращенко обратился в АМКУ из-за сильного роста цен на продукты

910
Читать материал на украинском

В связи с необоснованным ростом цен на продукты питания в Украине на фоне паники из-за карантина, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот проверил поставщиков.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Сговор": АМКУ попросили заняться подорожанием продуктов

"Никто не имеет права необоснованно поднимать цены и наживаться на украинцах во время эпидемии. Передал главе Антимонопольного комитета Юрию Терентьеву аналитическую информацию об оптовых компаниях, которые позволяют себе резко и необоснованно повышать цены на продукты питания и овощи, составляющие основу продуктовой корзины простых украинцев", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в Украине достаточно запасов зерна, круп, сахара для того, чтоб много месяцев обеспечивать пропитание украинцев. Геращенко ожидает начала антимонопольного расследования АМКУ по фактам резкого, необоснованного завышения цен на продукты первой необходимости, что "могло стать результатом сговора крупных оптовиков".

Он также опубликовал аналитику по завышению цен для того, чтоб СМИ и общество могли контролировать ход и результаты расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне карантина из-за коронавируса резко поднялись цены на картофель. Они взлетели до 8-10 грн/кг, что практически воловину больше, чем было неделю назад.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Карантин в Украине
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина
Тег
Антимонопольный комитет Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги