"Неуважение к основам!" В Европе жестко раскритиковали газопровод Путина

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал российский проект газопровода "Северный поток-2" примером неуважения к основам европейской политики.

"Северный поток-2" проверил на прочность согласованность нашей политики. В Европейском Союзе мы договорились о единых энергетических принципах, о диверсификации источников энергии, чтобы мы не зависели только от одного источника", – заявил глава МИД Литвы в интервью Euractiv.

"Это достаточно простой принцип, который не чтят и не применяют. "Северный поток-2" – это пример неуважения к основам нашей политики и единству", – добавил Линкявичюс.

По его словам, соответствующие принципы в свое время привели к остановке строительства "Южного потока".

Министр иностранных дел Литвы также отметил, что российская угроза существует, но прямой угрозы для его страны нет, поскольку она входит в НАТО и ЕС.

"Однако в регионе наблюдается нестабильность, а в политической речах применяются милитаристские высказывания. Это вызывает беспокойство, и нам необходимо понимать это как вызов и давать ответ", – резюмировал Линкявичюс.

"Северный поток-2" проверил на прочность согласованность европейской политики

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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