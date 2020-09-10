Уже несколько лет страна наблюдает за мыльной оперой под названием ПриватБанк. И вот, в первую неделю сентября на экраны вышел новый эпизод "Суд удовлетворил иск компаний Суркисов к ПриватБанку на $350 млн". Ответ не заставил себя ждать. Нацбанк, Минфин и премьер-министр высказались о незаконности решения суда, отсутствии намерения его выполнять и сообщили о намерении его обжаловать. 8 сентября Верховный Суд приостановил выполнение решения Печерского суда.

Оставим на усмотрение судов высших инстанций решения вопроса кто прав, а кто виноват в этой истории. Я хочу обратить внимание на два эпизода этой хаотической активности госорганов.

По информации СМИ, 4 сентября НАБУ начало уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом ПриватБанка.

При этом отмечается, что фигуранты дела еще не определены поименно, но среди них есть представители судебной власти, Государственной исполнительной службы и сотрудники компаний истцов.

Или в ближайшее время мы все увидим весомые доказательства существования сговора между судьями, госисполнителями и представителями истцов, или это уголовное производство является ничем иным как давлением на судебную ветвь власти.

Логика простая, прислушивайтесь к аргументам правительства, или по извлечению ЕРДР исчезнут абстрактные "представители судебной власти" и появятся конкретные имена.

По делу "Совтрансавто-Холдинг "против Украины" события происходили в 90-х годах прошлого века и одной из причин констатации нарушения права на справедливый суд стало то, что письмом от 3 февраля 1998 президент Украины дал указание председателю Высшего арбитражного суда "защитить интересы граждан Украины".

Как видим, века меняются, желание власти оказывать давление на суд неизменно.

Если вернуться к обстоятельствам дела, то такие действия НАБУ сами по себе могут быть достаточными для того, чтобы Европейский суд пришел к выводу о нарушении права на справедливое судебное разбирательство.

Но это еще не все. В своем посте в ФБ Министр юстиции Денис Малюська отметил, что "решение незаконное, наглое и глупое" однако гораздо интереснее является не оценка министром постановления суда, а его предложения по решению проблемы.

Министр юстиции предлагает принять закон, которым хочет запретить выполнение этого решения и даже выложил текст проекта.

Уже на следующий день "Слуга народа" Юрий Кемельчук зарегистрировал этот законопроект в Верховной Раде.

Если постановление судьи Вовка не будет отменено в порядке ординарного апелляционного/кассационного обжалования, то предложенные изменения не лишат государство обязанности уплаты 350 млн долларов, а повлекут дополнительные убытки.

В соответствии с практикой Европейского суда, принятие закона, который сделает невозможным выполнение окончательного судебного решения, равноценное отмене такого решения, является безусловным основанием для обращения в ЕСПЧ с жалобой на произвольное лишение права собственности.

По результатам такого рассмотрения Европейский суд может обязать Украину не только оплатить 350 млн долларов, но и компенсацию убытков, причиненных такими действиями государства.

Независимо от того, каким будет результат рассмотрения этого дела, представители госорганов сделали достаточно для того, чтобы поставить его под сомнение.