"Неудачный опыт": Россия признала провал с переходом на единую валюту с Беларусью

Правительство России считает, что при углублении экономической интеграции с Беларусью не стоит переходить на единую валюту по примеру еврозоны.

"Мы все хорошо знаем европейский опыт, и он в значительной степени неудачный", – сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью "Эху Москвы".

По его словам, в Европейском Союзе общие финансовые власти не имеют возможности в полной мере влиять на бюджетную политику всех стран и ограничиваются денежно-кредитным регулированием.

"С макроэкономической точки зрения, когда появляется единая денежная валюта, единая денежно-кредитная политика, но нету единой бюджетной политики, например, некоторые страны, особенно маленькие могут из регулирования экономического цикла выпадать и выпадать очень серьезно", – отметил Орешкин.

"То есть когда в целом Евросоюз, например, требует ужесточения политики, соответственно, отдельные страны могут требовать смягчения. Но так как ЕЦБ ориентируется на всю экономику в целом, он начинает ужесточать, и эти страны попадают в очень тяжелую ситуацию. Мы это прекрасно видели в кризис", – резюмировал он.

РФ считает, что при углублении экономической интеграции с Беларусью не стоит переходить на единую валюту

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Россией, но это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко также заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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