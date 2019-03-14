|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Неудачная конструкция'': озвучены потери Украины от Крымского моста

941Читать материал на украинском

Мариупольский порт потерял 33% своего флота и до 140 тысяч тонн экспортной металлопродукции в месяц из-за Крымского моста.

Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, убытки порт потерпел из-за ограничения прохода на том участке кораблей, высота которых составляет 33 метра и более, передает "Интерфакс-Украина".

"В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал. Параллельно с ограничениями движения судов, сейчас мелеет и заиливается дно. Из-за неудачной конструкции Керченского моста трудно спрогнозировать все, что происходит под водой", - отметил глава ведомства Вадим Черныш.

Новости
Проседает! ЧП с Крымским мостом попало на видео

При этом он отметил, что, несмотря на блокаду РФ Керченского пролива, Мариупольский порт продолжает работать и остается одним из стратегически важных предприятий города. Максимальные мощности порта позволяют осуществлять перевалку груза до 21 млн тонн в год, но после агрессии РФ на востоке Украины мощности порта снизились почти втрое.

"Для того, чтобы улучшить ситуацию в портах Мариуполя и Бердянска, теперь обсуждается несколько возможностей. Одна из них - использование внутренних финансовых ресурсов, которые могли бы оставаться в портах. Не менее важным финансовым ресурсом являются дополнительные средства ЕС", - рассказал министр.

Крымский мост

Крымский мост

most.life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВМС Украины заявили, что Крымский мост не приспособлен к типичным для полуострова природным явлениям и скоро разрушится.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Вадим Черныш
Место
УкраинаМариуполь
Теги
Крымский мостУкраина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Судна типа Panamax никогда не ходили в Азовское море даже когда моста не было, так как не позволяет глубина Керчь-Еникальского канала. Хохол не может не наврать.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Так ведь моста нет.... Как он может мешать? Или он есть? Но все равно скоро рухнет... Вы уж подождите немного... еще немного... еще чуть-чуть.... ну уже очень скоро....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения