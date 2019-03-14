''Неудачная конструкция'': озвучены потери Украины от Крымского моста

Мариупольский порт потерял 33% своего флота и до 140 тысяч тонн экспортной металлопродукции в месяц из-за Крымского моста.

Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, убытки порт потерпел из-за ограничения прохода на том участке кораблей, высота которых составляет 33 метра и более, передает "Интерфакс-Украина".

"В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал. Параллельно с ограничениями движения судов, сейчас мелеет и заиливается дно. Из-за неудачной конструкции Керченского моста трудно спрогнозировать все, что происходит под водой", - отметил глава ведомства Вадим Черныш.

При этом он отметил, что, несмотря на блокаду РФ Керченского пролива, Мариупольский порт продолжает работать и остается одним из стратегически важных предприятий города. Максимальные мощности порта позволяют осуществлять перевалку груза до 21 млн тонн в год, но после агрессии РФ на востоке Украины мощности порта снизились почти втрое.

"Для того, чтобы улучшить ситуацию в портах Мариуполя и Бердянска, теперь обсуждается несколько возможностей. Одна из них - использование внутренних финансовых ресурсов, которые могли бы оставаться в портах. Не менее важным финансовым ресурсом являются дополнительные средства ЕС", - рассказал министр.

Крымский мост most.life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВМС Украины заявили, что Крымский мост не приспособлен к типичным для полуострова природным явлениям и скоро разрушится.

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