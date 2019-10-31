Главная Новости
31 октября • обновлено в 12:23
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Нет возможности шантажировать!" Богдан рассказал об общении ОП с олигархами

1.1т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что его команда сделала невозможными взятки от олигархов.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда". По словам чиновника, такой подход сделал невозможным шантаж со стороны крупного бизнеса.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

rbc.ru

Новости
"Мы много лет пересекались!" Богдан сделал признание о "смотрящем" за Минюстом

"За все время моего присутствия, моей команды в этом помещении никто не взял ни копейки взятки, не получил доли в каких потоках и в каких интересах. И просить у них у нас нечего. У нас достаточно голосов в Верховной Раде, чтобы самостоятельно принимать решения. И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать", – отметил чиновник.

По его словам, в администрациях предыдущих президентов "27 лет меняли бизнес-интересы на политическое влияние" по формату "скидки в обмен на голоса за законопроект". Богдан подчеркнул, что этот процесс происходил на всех уровнях, "где были деньги, влияние и доли в бизнесе".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Богдан описал общую усталость президента Украины Владимира Зеленского от происходящего в стране.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Андрей Богдан
Место
Украина Киев
Теги
Офис президента олигархи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel